Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa

Dopo aver inizialmente negato ogni addebito, Xhaka - sotto la pressione dei media - ha poi ammesso pubblicamente le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per paura e diffidenza verso il vaccino e dichiarandosi disposto a collaborare con le autorità. La Federazione svizzera di calcio, d'intesa con il giocatore, ha quindi deciso di escluderlo temporaneamente dalle quattro partite di Nations League disputate tra fine settembre e inizio ottobre. Sia il selezionatore Murat Yakin sia il presidente federale Peter Knäbel hanno però confermato che Xhaka resta il capitano della Nazionale, in attesa di eventuali sanzioni interne e dei colloqui previsti.