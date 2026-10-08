Certificato falso, per Xhaka 150'000 franchi di multa
Il capitano della nazionale è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa, per un periodo di prova di due anni.
Il capitano della nazionale è stato condannato a una pena pecuniaria sospesa, per un periodo di prova di due anni.
LUCERNA - Il capitano della Nazionale svizzera Granit Xhaka è stato riconosciuto colpevole nel caso dei falsi certificati Covid. Il calciatore 34enne è stato condannato a una pena pecuniaria con la condizionale.
È stato lo stesso Xhaka ad annunciare la decisione della giustizia su Instagram, svelando i dettagli della condanna. «Sono stato condannato con un'ordinanza penale semplificata per aver ottenuto una falsa certificazione», ha scritto il capitano. «Ho ricevuto una pena pecuniaria con la condizionale di 50 aliquote giornaliere a 3000 franchi, con un periodo di prova di due anni».
La pena ammonta quindi a 150mila franchi, ma il pagamento è sospeso. «Ciò significa che la pena non sarà eseguita finché non commetterò altre infrazioni durante questo periodo», ha precisato Xhaka.
Il centrocampista ha inoltre confermato di aver già pagato le spese della procedura.
Il caso Xhaka - La vicenda era scoppiata a settembre, quando il Blick aveva rivelato che il Ministero pubblico di Lucerna aveva aperto un procedimento contro il capitano della Nazionale. Xhaka era accusato di aver utilizzato un certificato Covid contraffatto nel novembre 2022, con l'aiuto della dottoressa Andrea Ludwig.
Dopo aver inizialmente negato ogni addebito, Xhaka - sotto la pressione dei media - ha poi ammesso pubblicamente le proprie responsabilità, spiegando di aver agito per paura e diffidenza verso il vaccino e dichiarandosi disposto a collaborare con le autorità. La Federazione svizzera di calcio, d'intesa con il giocatore, ha quindi deciso di escluderlo temporaneamente dalle quattro partite di Nations League disputate tra fine settembre e inizio ottobre. Sia il selezionatore Murat Yakin sia il presidente federale Peter Knäbel hanno però confermato che Xhaka resta il capitano della Nazionale, in attesa di eventuali sanzioni interne e dei colloqui previsti.