Certificato Covid falso (anche) per Xhaka?

Interpellata dal "Blick", la Procura lucernese ha confermato l'apertura di procedimenti nei confronti sia del calciatore sia della dottoressa. Le autorità intendono chiarire «se sussista un comportamento penalmente rilevante in relazione a un possibile ottenimento illecito di una falsa attestazione e/o falsificazione di documenti».

Un portavoce di Xhaka ha dichiarato al giornale che il giocatore «si mette completamente e con piena trasparenza a disposizione delle autorità». Non sono stati forniti ulteriori commenti, poiché il procedimento è ancora in corso. Secondo il giornale d'Oltralpe, il capitano della Nazionale dovrebbe essere interrogato all'inizio di ottobre.