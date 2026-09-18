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Certificato Covid falso (anche) per Xhaka?

Il capitano della nazionale sarebbe indagato dalla procura di Lucerna. Ma lui nega ogni addebito.
Certificato Covid falso (anche) per Xhaka?
Imago
Fonte Blick
elaborata da Redazione
Certificato Covid falso (anche) per Xhaka?
Il capitano della nazionale sarebbe indagato dalla procura di Lucerna. Ma lui nega ogni addebito.
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LUCERNA - Granit Xhaka sarebbe oggetto di un procedimento della Procura del Canton Lucerna per un presunto certificato Covid falso. A riferirlo è il "Blick", secondo cui il capitano della Nazionale svizzera avrebbe ottenuto, durante la pandemia, una falsa attestazione di vaccinazione.

La vicenda sarebbe emersa in seguito a una perquisizione effettuata nel 2023 nello studio di una dottoressa lucernese, durante la quale sarebbero state raccolte alcune prove. Secondo il quotidiano, diversi clienti si sarebbero procurati certificati falsi dalla professionista e tra loro figurerebbe anche Xhaka.

Interpellata dal "Blick", la Procura lucernese ha confermato l'apertura di procedimenti nei confronti sia del calciatore sia della dottoressa. Le autorità intendono chiarire «se sussista un comportamento penalmente rilevante in relazione a un possibile ottenimento illecito di una falsa attestazione e/o falsificazione di documenti».

Un portavoce di Xhaka ha dichiarato al giornale che il giocatore «si mette completamente e con piena trasparenza a disposizione delle autorità». Non sono stati forniti ulteriori commenti, poiché il procedimento è ancora in corso. Secondo il giornale d'Oltralpe, il capitano della Nazionale dovrebbe essere interrogato all'inizio di ottobre.

Un caso legato a certificati Covid-19 falsi aveva coinvolto anche Breel Embolo. Nel suo caso, tuttavia, si trattava di certificati relativi a test, mentre per Xhaka il sospetto riguarda un'attestazione di vaccinazione.

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