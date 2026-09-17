Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione
Una docente cantonale assunta nel 2015 si è vista riconoscere oltre 10 anni di servizio prestati nelle scuole comunali. La sentenza potrebbe ora riguardare diversi altri insegnanti.
BELLINZONA - Una vittoria giudiziaria che potrebbe avere conseguenze per diversi docenti ticinesi. Il Tribunale cantonale amministrativo ha dato ragione alla docente cantonale che aveva inoltrato ricorso per un negato riconoscimento degli anni di servizio maturati in precedenza nelle scuole comunali. Oltre una decina, per l'esattezza.
La docente, assunta dal Cantone nel 2015, aveva chiesto che nella propria anzianità di servizio fossero conteggiati anche questi anni trascorsi nelle scuole comunali ticinesi. Alla base della richiesta c'è una modifica della Legge sugli stipendi entrata in vigore il 1° agosto 2020. La norma stabilisce che gli anni di servizio prestati come docente nelle scuole comunali ticinesi sono riconosciuti in caso di cambiamento di datore di lavoro pubblico e, di regola, anche in caso di assunzione nelle scuole cantonali.
Il Consiglio di Stato aveva inizialmente respinto la richiesta, sostenendo che la disposizione non fosse applicabile alla docente, essendo stata assunta dal Cantone il 1° settembre 2015, quindi cinque anni prima della modifica legislativa.
Il Tribunale cantonale amministrativo - riferisce oggi il sindacato VPOD - non ha però condiviso questa interpretazione. La docente, nel 2020, era ancora alle dipendenze del Cantone e, secondo i giudici, la nuova disposizione doveva quindi essere applicata anche al suo rapporto d'impiego. Escludere chi era stato assunto prima del 2020 avrebbe inoltre determinato una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti successivamente.
Possibili effetti anche per altri docenti
La sentenza potrebbe ora fare da precedente per i docenti cantonali il cui rapporto d'impiego era già in corso il 1° agosto 2020 e che, prima di passare al Cantone, avevano insegnato nelle scuole comunali.
Il riconoscimento degli anni di servizio non è infatti soltanto una questione formale: l'anzianità può incidere sulle gratifiche, sull'indennità d'uscita, sui termini di preavviso in caso di disdetta e sull'anzianità considerata nel passaggio dall'incarico alla nomina.
Alla luce della sentenza, il co-segretario VPOD Edoardo Cappelletti chiede ora al DECS di individuare i casi analoghi e procedere d'ufficio alla rettifica delle anzianità, evitando che ogni docente debba avviare individualmente una procedura per ottenere il riconoscimento dei propri diritti.
Nel frattempo, la VPOD invita i docenti che ritengono di trovarsi nella medesima situazione a rivolgersi al sindacato per verificare il proprio caso.