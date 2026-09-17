Il Cantone le nega dieci anni di anzianità, ma il Tribunale le dà ragione

Il Consiglio di Stato aveva inizialmente respinto la richiesta, sostenendo che la disposizione non fosse applicabile alla docente, essendo stata assunta dal Cantone il 1° settembre 2015, quindi cinque anni prima della modifica legislativa.

Il Tribunale cantonale amministrativo - riferisce oggi il sindacato VPOD - non ha però condiviso questa interpretazione. La docente, nel 2020, era ancora alle dipendenze del Cantone e, secondo i giudici, la nuova disposizione doveva quindi essere applicata anche al suo rapporto d'impiego. Escludere chi era stato assunto prima del 2020 avrebbe inoltre determinato una disparità di trattamento rispetto ai docenti assunti successivamente.