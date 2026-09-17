Il mondo intero si struggeva per Candy e Georgie, ma lei nemmeno lo sapeva

Parlando sempre di “Georgie” e “Candy Candy”, sono storie cariche di pathos ed emotivamente forti. Com'è stato disegnarle, e viverle?

«Era impossibile non lasciarsi coinvolgere dalle loro emozioni, è una cosa che succede naturalmente quando si lavora a opere come quelle. È vero che in quei manga ci sono tante scene tristi, ma ho sempre voluto rappresentare anche la forza di andare avanti, malgrado il dolore e dopo averlo superato».

C'è qualche personaggio in particolare che le è rimasto impresso e che ha portato con sé?

«Tutti quei personaggi mi sono rimasti nel cuore, ma se devo proprio dirlo ero proprio felice quando potevo disegnare i ragazzi di quelle storie!».