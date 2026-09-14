Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni
Diciassettenne italiana, ha potuto lasciare la clinica di Milano solo ad agosto. Oggi racconta i suoi ultimi mesi in un post sui social media.
Diciassettenne italiana, ha potuto lasciare la clinica di Milano solo ad agosto. Oggi racconta i suoi ultimi mesi in un post sui social media.
MILANO - Dopo oltre 200 giorni trascorsi in una clinica milanese, Francesca - tra i sopravvissuti del capodanno a Crans Montana - sta condividendo la sua storia su TikTok, raggiungendo e commuovendo centinaia di migliaia di persone.
Nel video pubblicato sabato, la ragazza appare prima in un letto d'ospedale, poi con un deambulatore. Seguono le immagini della festa per il suo diciassettesimo compleanno insieme agli amici e il momento in cui lascia l'ospedale. Nel post scrive: «Sono passata da zero a eroina di me stessa».
Non ho quasi nessun ricordo di quella notte orribile
Il video ha avuto un'enorme risonanza online: oltre 291.000 persone hanno messo "mi piace" e la ragazza viene elogiata nei commenti per la sua forza. «Da quella notte maledetta, non ho mai smesso di pensare a te», scrive un utente.
Francesca ha poca memoria della notte dell'incendio. In un'intervista a "La Repubblica", racconta: «Ho solo ricordi frammentari, come le gocce di schiuma bollente che mi sono cadute addosso». Tutto il resto è stato rimosso.
Orgogliosa di sua figlia
A giugno, la madre di Francesca ha raccontato a Merkur.de il suo immenso orgoglio per la figlia, che ha sempre ammirato profondamente. Gli ultimi mesi sono stati estremamente difficili e dolorosi, ma Francesca non ha mai perso lucidità e determinazione.
Nella tragica notte del 1° gennaio 2026, 41 persone hanno perso la vita e altre 115 sono rimaste gravemente ferite. Le vittime erano per lo più giovani, tra cui sei italiani. L'incendio, ricordiamo, è scoppiato nel bar Le Constellation di proprietà della coppia Moretti, oggi indagata per omicidio, lesioni e incendio colposi.