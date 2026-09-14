Francesca può camminare di nuovo dopo 200 giorni

Non ho quasi nessun ricordo di quella notte orribile

Il video ha avuto un'enorme risonanza online: oltre 291.000 persone hanno messo "mi piace" e la ragazza viene elogiata nei commenti per la sua forza. «Da quella notte maledetta, non ho mai smesso di pensare a te», scrive un utente.

Francesca ha poca memoria della notte dell'incendio. In un'intervista a "La Repubblica", racconta: «Ho solo ricordi frammentari, come le gocce di schiuma bollente che mi sono cadute addosso». Tutto il resto è stato rimosso.