Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento

Durante la manovra, l'auto del 63enne si è scontrata lateralmente con il camper e successivamente, in modo frontale, con la vettura di un 41enne che sopraggiungeva in direzione opposta. A seguito dell'impatto, l'auto del 41enne si è ribaltata, terminando la corsa capovolta sul prato accanto alla strada.

Il 41enne e la sua passeggera di 35 anni hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale. Sono invece rimasti illesi il 63enne, il conducente 60enne del camper e la sua passeggera.