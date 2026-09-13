Il sorpasso, il frontale e il ribaltamento
L'automobilista responsabile è stato giudicato inidoneo alla guida e sottoposto ad accertamenti tossicologici.
L'automobilista responsabile è stato giudicato inidoneo alla guida e sottoposto ad accertamenti tossicologici.
ESCHENZ - Due persone sono rimaste lievemente ferite sabato pomeriggio a Eschenz in un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli. Entrambe sono state trasportate in ospedale dal servizio di soccorso.
L'incidente è avvenuto poco prima delle 15 sulla Frauenfelderstrasse. Un automobilista di 63 anni stava viaggiando in direzione di Bornhausen dietro a un camper quando, secondo i primi accertamenti della Polizia cantonale di Turgovia, ha tentato di sorpassarlo in una leggera curva a sinistra, all'interno di un bosco.
Durante la manovra, l'auto del 63enne si è scontrata lateralmente con il camper e successivamente, in modo frontale, con la vettura di un 41enne che sopraggiungeva in direzione opposta. A seguito dell'impatto, l'auto del 41enne si è ribaltata, terminando la corsa capovolta sul prato accanto alla strada.
Il 41enne e la sua passeggera di 35 anni hanno riportato ferite lievi e sono stati trasportati in ospedale. Sono invece rimasti illesi il 63enne, il conducente 60enne del camper e la sua passeggera.
Le forze di intervento hanno ritenuto il 63enne svizzero inidoneo alla guida e hanno disposto un prelievo di sangue e urina. La patente gli è stata ritirata e consegnata all'Ufficio della circolazione stradale.
I danni materiali ammontano a diverse decine di migliaia di franchi. La Polizia cantonale di Turgovia sta proseguendo gli accertamenti per chiarire le circostanze esatte dell'incidente.