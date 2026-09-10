Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

Il precedente giudiziario

Non è la prima volta che il Rally del Ticino finisce al centro di una disputa legale. L'ATA ricorda che, in passato, alcune associazioni ambientaliste avevano presentato ricorso contro la manifestazione, chiedendo tra l'altro la ricostituzione dell'effetto sospensivo. La richiesta era stata respinta e la gara si era regolarmente svolta. Solo in un secondo momento, quando il Tribunale amministrativo si era pronunciato nel merito, era emerso che l'autorizzazione concessa aveva violato la legge — una sentenza arrivata però quando ormai l'evento era già terminato. Le associazioni ricorrenti, oltre a non ottenere lo stop alla gara, si erano viste addirittura addossare le spese processuali.

L'atto d'accusa dell'ATA è particolarmente duro e mette in evidenzia la pericolosità delle corse automobilistiche organizzate su strade normalmente aperte al traffico: «Non vengono posate barriere lungo il tracciato a tutela degli spettatori che si posizionano ovunque vogliono (e i recenti incidenti occorsi in Italia dovrebbero far riflettere) e poi per l’effetto emulativo che risvegliano nei giovani conducenti, che nelle settimane che precedono e seguono la manifestazione adottano stili di guida che mettono in pericolo la loro vita e quella degli altri. I segni lasciati sulla careggiata dagli pneumatici esaltano la guida spericolata e portano i giovani automobilisti a cercare il limite».