QUINTO
Niente porte aperte alla centrale del Tremorgio
AET le ha annullate dopo quanto avvenuto mercoledì alla centrale del Ritom
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Fonte AET
Niente porte aperte alla centrale del Tremorgio
AET le ha annullate dopo quanto avvenuto mercoledì alla centrale del Ritom
QUINTO - L'Azienda Elettrica Ticinese (AET), alla luce del tragico incidente avvenuto mercoledì 9 settembre presso la centrale del Ritom a Piotta, informa che le porte aperte in programma domenica 13 settembre presso la centrale del Tremorgio a Rodi sono state annullate.
L'evento avrebbe dovuto celebrare il centenario dalla messa in esercizio dell'impianto, avvenuto nel 1926. I lavori di costruzione furono realizzati dalle allora Officine Elettriche Ticinesi. Quello del Tremorgio è l'impianto ad accumulazione più vecchio tuttora in funzione sulla catena della Leventina, riferisce AET.
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