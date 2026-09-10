Migliaia di bambini in cammino per la mobilità attiva

La giornata sarà animata da numerose attività di sensibilizzazione e iniziative promosse da scuole, comuni, associazioni di genitori e personalità politiche. L’evento rappresenta anche la “festa dei Pedibus”, offrendo l’opportunità di conoscere e sperimentare questa modalità di accompagnamento dei bambini a scuola. Diverse nuove linee Pedibus saranno inaugurate in modo festoso e alcune linee temporanee permetteranno a molte famiglie di provare il servizio.

In Ticino, migliaia di bambini sono già iscritti e numerose scuole hanno in programma cortei, attività di sensibilizzazione e momenti di festa. L’evento principale si terrà a Collina d’Oro, con la partecipazione della Consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti e di rappresentanti del Dipartimento del Territorio e del Dipartimento della Sanità e della Socialità. RSI KIDS sarà partner dell'iniziativa.