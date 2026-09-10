Migliaia di bambini in cammino per la mobilità attiva
Torna la Giornata internazionale a scuola a piedi: appuntamento il 18 settembre
Torna la Giornata internazionale a scuola a piedi: appuntamento il 18 settembre
VACALLO - Il 18 settembre, nell’ambito della Settimana europea della mobilità, si rinnova l’appuntamento con la Giornata internazionale a scuola a piedi. L’iniziativa, che da oltre vent’anni coinvolge scuole, famiglie e istituzioni, vedrà la partecipazione di circa 10'000 bambini in tutta la Svizzera romanda e in Ticino.
Il tema di quest’anno, "Un passo nella natura", invita a riscoprire il percorso casa-scuola come occasione per osservare l’ambiente e vivere nuove esperienze. «Anche in città c’è sempre un insetto da osservare o una foglia da raccogliere. Il tragitto verso la scuola è un mondo di esperienze, ma richiede innanzitutto sicurezza. È proprio per questo che l’ATA si impegna», sottolinea Sarah Widmer, responsabile della Giornata internazionale a scuola a piedi.
La giornata sarà animata da numerose attività di sensibilizzazione e iniziative promosse da scuole, comuni, associazioni di genitori e personalità politiche. L’evento rappresenta anche la “festa dei Pedibus”, offrendo l’opportunità di conoscere e sperimentare questa modalità di accompagnamento dei bambini a scuola. Diverse nuove linee Pedibus saranno inaugurate in modo festoso e alcune linee temporanee permetteranno a molte famiglie di provare il servizio.
In Ticino, migliaia di bambini sono già iscritti e numerose scuole hanno in programma cortei, attività di sensibilizzazione e momenti di festa. L’evento principale si terrà a Collina d’Oro, con la partecipazione della Consigliera di Stato Marina Carobbio Guscetti e di rappresentanti del Dipartimento del Territorio e del Dipartimento della Sanità e della Socialità. RSI KIDS sarà partner dell'iniziativa.
La partecipazione è aperta a tutti: per aderire basta richiedere il materiale informativo sul sito giornata-a-piedi.ch. Non è necessario organizzare grandi eventi: anche singole classi, piccoli gruppi o famiglie possono scegliere di raggiungere la scuola a piedi, in bicicletta o in monopattino, contribuendo a rendere la giornata una festa della mobilità attiva e sostenibile.
La Giornata internazionale a scuola a piedi è promossa in Ticino con il sostegno del Fondo di sicurezza stradale e di Raiffeisen, in collaborazione con il Dipartimento del Territorio e l’Ufficio del Medico Cantonale del Dipartimento della Sanità e della Socialità, nell’ambito del Programma d’azione cantonale “Promozione della salute” 2025-2028 e con il supporto di Promozione Salute Svizzera.