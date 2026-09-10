Incendi nel Malcantone, inizia il processo al pompiere volontario

Il primo rogo, ricordiamo, era scoppiato in una zona boschiva di Caslano, sopra la NC nautica, nei pressi di via Torrazza. Per contenere l'avanzata delle fiamme, i pompieri avevano realizzato con le motoseghe una linea tagliafuoco. Alcuni giorni dopo, a prendere fuoco erano stati i boschi sopra Ponte Tresa e Pura.

Le fiamme si erano propagate rapidamente a causa del forte vento. A completare quella che è stata definita una "tempesta perfetta" erano state le condizioni del terreno, particolarmente secco.