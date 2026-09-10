«Mastini e sentinelle per salvarci»

Ma chi paga? Parla la biologa

«Ogni weekend le sentinelle lungo la Tamaro-Lema hanno parlato mediamente con un'ottantina di persone». È così che Sissi Gandolla, biologa, descrive il valore aggiunto di "Custodi tra le vette".

Ma questo concetto è davvero trasferibile anche su altri alpeggi? «Nel corso degli anni la gente si abituerà per forza a interagire coi cani da protezione. La strada è tracciata, questo tipo di progetto permette di percorrerla in modo più sereno. Si tratta di un accompagnamento finché non ci sarà un assestamento nella coesistenza tra l'escursionismo e le aziende agricole montane. È anche importante che la aziende agricole di montagna non si sentano sole nel gestire la questione dei cani da protezione».

Lugano Regione, Patriziato di Indemini, Pro Natura, WWF e altri enti hanno coperto i costi di "Custodi tra le vette". Ma per eventuali nuovi progetti chi aprirà il borsellino? «La speranza – conclude Gandolla – è che nel vedere che il sistema funziona, altri enti si facciano avanti per il bene della collettività anche in altre regioni».

