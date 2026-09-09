Niente Bagno pubblico per protesta, Rusconi: «A pagare sono gli allievi»

L'interrogazione pone quindi l'accento soprattutto sulla sicurezza degli studenti: «La sicurezza delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi è il bene più importante che vi sia: su questo punto non può esservi alcun compromesso né alcun margine di trattativa sindacale. Risulta pertanto tanto più grave e incomprensibile che a volerla tutelare siano solo Bellinzona Sport e la Città di Bellinzona, mentre proprio alcuni docenti di educazione fisica, ai quali la vigilanza degli allievi è affidata istituzionalmente, se ne dichiarano oggi indifferenti, se non addirittura contrari». E ancora: «Chi antepone la propria comodità a tale principio viene meno, a nostro avviso, ai doveri più elementari della propria funzione».