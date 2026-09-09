Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Le FFS e AET piangono due vittime

Roberto Pronini, direttore dell’AET (Azienda Elettrica Ticinese), e Nicolas Ecoffey, responsabile energia delle FFS (proprietarie della centrale), hanno espresso il loro cordoglio ai familiari delle vittime in una nota stampa e si sono detti profondamente scossi dal tragico incidente.



«Le FFS e l’AET sono in stretto contatto con le autorità competenti, che chiariranno le cause e l’esatta dinamica dell’accaduto». Entrambe le aziende si impegneranno a analizzare l’accaduto per comprenderne le cause e trarne gli insegnamenti necessari».