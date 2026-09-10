Torna la Festa d’Autunno: tre giorni di mercati, musica e prodotti ticinesi
Dal 2 al 4 ottobre il centro città si anima con Agrifestival, folklore, attività per le famiglie e un percorso dedicato alla vite e al vino ticinese.
LUGANO - Lugano si prepara a celebrare la Festa d’Autunno, che da venerdì 2 a domenica 4 ottobre animerà la città con tre giorni all’insegna di sapori, musica, tradizioni e occasioni d’incontro.
Il centro cittadino farà da cornice al mercatino merceologico, alla musica folkloristica e ai numerosi appuntamenti della manifestazione, dedicata alla valorizzazione delle tradizioni e del patrimonio culturale della città.
La Festa prenderà il via venerdì alle 18 alla Corte dei Patrizi, nel Patio di Palazzo Civico, con il tradizionale sparo del Corpo Volontari Luganesi.
Tra gli appuntamenti principali figura l’Agrifestival, grande mercato dedicato ai prodotti del territorio riunirà una trentina di espositori tra produttori agricoli, caseifici, cantine, birrifici artigianali, panificatori e apicoltori, con le loro specialità.
Anche l’Unione Contadini Ticinesi (UCT) sarà presente con uno spazio informativo dedicato al mondo agricolo e con un concorso aperto a tutti.
Rivetta Tell ospiterà inoltre attività didattiche gratuite per le famiglie, tra laboratori e dimostrazioni dal vivo, accompagnate da fisarmoniche e canti della tradizione popolare. Grandi e piccini avranno in questo modo l’opportunità di avvicinarsi alle tradizioni e alla manualità del mondo rurale.
Nel Patio del Municipio torna invece la Corte dei Patrizi, dedicata quest’anno alla vite e al vino ticinese in occasione dei 120 anni dalla messa a dimora della prima pianta di Merlot in Ticino. Un percorso a tappe permetterà di scoprire il ciclo della vite, le pratiche della viticoltura e il loro legame con il territorio.
Ad arricchire la Festa d’Autunno saranno anche il tradizionale mercatino e il Mercato straordinario tra Contrada di Verla, Via Carducci e Piazza San Rocco, dove sarà possibile trovare oggettistica retrò, collezionismo, moda vintage e prodotti gastronomici.
In Piazza della Riforma, infine, il Gruppo Costumi Malcantonesi farà rivivere mestieri, abiti e canti popolari della seconda metà dell’Ottocento, mentre i pittori e gli scultori dell’Associazione Pittori e Scultori Ticino lavoreranno all'aperto per le vie della città.