Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
Il ritrovamento è stato possibile grazie allo scioglimento estivo del ghiacciaio Hüfifirn, che ha permesso alle autorità di intervenire.
Il ritrovamento è stato possibile grazie allo scioglimento estivo del ghiacciaio Hüfifirn, che ha permesso alle autorità di intervenire.
UNTERSCHÄCHEN - Durante la stagione estiva non è raro che gli alpinisti, mentre percorrono le nostre montagne, si imbattano in ritrovamenti particolari tra i ghiacci che si sciolgono. Nella maggior parte dei casi si tratta dei corpi di colleghi dati per dispersi anni prima.
A volte, però, a emergere dal ghiacciaio non sono resti umani, ma quelli di un aereo precipitato oltre 60 anni fa. È quanto accaduto a un escursionista che, nei giorni scorsi, ha segnalato alla Polizia del canton Uri la presenza di alcuni rottami sul ghiacciaio Hüfifirn.
Le autorità urane hanno quindi contattato l'Agenzia svizzera per la sicurezza dei trasporti (STSB). Le successive indagini hanno confermato che il relitto era costituito da metallo leggero proveniente da un aereo.
Secondo la stessa polizia, non si tratta di un fatto insolito. All'epoca, a causa delle limitate capacità tecniche, era difficile recuperare i rottami dei velivoli precipitati nelle zone alpine meno accessibili. Solo lo scioglimento dei ghiacciai rende ora possibile, a distanza di anni, il loro recupero.
Non è stato ancora possibile identificare con certezza il velivolo, anche a causa della mancanza di componenti importanti come il motore. Tuttavia, secondo la Polizia, è altamente probabile che i rottami appartengano a un aereo precipitato in quella zona nel 1963.
Il recupero si è svolto la scorsa settimana, giovedì 3 settembre. All'operazione, organizzata dal SUST (Servizio investigativo svizzero per la sicurezza dei trasporti), hanno partecipato una compagnia privata di elicotteri, un'altra compagnia privata di trasporti, la polizia cantonale di Uri e il distaccamento di montagna dell'Aeronautica militare svizzera.
In totale sono stati recuperati circa 250 chilogrammi di materiale. I pezzi saranno smaltiti da un'azienda di riciclaggio.