Zimmer Biomet taglia fino a 580 impieghi a Winterthur

Oggi Zimmer Biomet ha avviato la procedura di consultazione con la rappresentanza dei lavoratori. Nell'ambito di questo processo verranno valutate attentamente le possibili alternative, con l'obiettivo di limitare l'eventuale riduzione degli impieghi e di attenuare il più possibile le ripercussioni sui collaboratori, assicura la dirigenza. «L'azienda prende molto sul serio le proprie responsabilità in questo processo e condurrà la consultazione in modo equo, rispettoso e con la massima trasparenza possibile», si legge nella nota.

«Siamo pienamente consapevoli dell'importanza della sede di Winterthur, della sua lunga tradizione e del prezioso contributo del nostro team in loco», afferma Elizabeth Gauthier, responsabile della produzione presso Zimmer Switzerland Manufacturing, citata nel documento per la stampa. «Allo stesso modo, siamo ben consapevoli delle ripercussioni che questa proposta potrebbe avere sui nostri collaboratori, sulle loro famiglie e sulla regione. Abbiamo tenuto conto con grande attenzione di questi aspetti nelle nostre valutazioni».