Perde il controllo della moto e si schianta contro un trattore: morto un 17enne

La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il sopralluogo tecnico. Sul posto sono intervenuti una pattuglia delle Mosses, gli specialisti dell’Unità circolazione, un’ambulanza del 144, il personale dell’ESU (Équipe de soutien aux urgences) e gli addetti della DGMR per la chiusura della strada.