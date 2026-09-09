Perde il controllo della moto e si schianta contro un trattore: morto un 17enne
Vano l'intervento dei passanti: il giovane è morto sul posto
Vano l'intervento dei passanti: il giovane è morto sul posto
L'ETIVAZ - Tragico incidente nel pomeriggio di ieri a L’Etivaz, nel canton Vaud. Un giovane di 17 anni ha perso la vita.
Erano circa le 16.20 quando il ragazzo si trovava a bordo della sua moto sulla strada delle Mosses. Per cause che dovranno essere chiarite dall’inchiesta, ha perso il controllo del proprio veicolo all’altezza di L’Etivaz. Cadendo a terra, è quindi andato a sbattere contro un autoarticolato agricolo che sopraggiungeva sulla corsia opposta.
Alcuni passanti sono intervenuti immediatamente in suo aiuto, ma per il 17enne, cittadino svizzero, non c’è stato nulla da fare: è infatti morto sul posto.
Il presidente del Tribunale dei minorenni ha aperto un’inchiesta penale per chiarire le cause e l’esatta dinamica dell’incidente. Le indagini sono state affidate agli specialisti dell’Unità circolazione della Gendarmeria vodese.
La strada è rimasta temporaneamente chiusa per consentire le operazioni di soccorso e il sopralluogo tecnico. Sul posto sono intervenuti una pattuglia delle Mosses, gli specialisti dell’Unità circolazione, un’ambulanza del 144, il personale dell’ESU (Équipe de soutien aux urgences) e gli addetti della DGMR per la chiusura della strada.
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