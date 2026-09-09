Svizzeri campioni d'Europa dei viaggi, il 61% vola all'estero

ZURIGO - Gli svizzeri sono i campioni d'Europa dei viaggi: il 61% ha pianificato quest'anno almeno una vacanza fuori dai confini nazionali, quasi il doppio della media europea del 33%. È quanto emerge da uno studio condotto dalla compagnia assicurativa Allianz Partners e presentato oggi durante una conferenza stampa della Federazione svizzera di viaggi (FSV), l'associazione che riunisce le agenzie del settore.