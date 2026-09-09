RUAG MRO una SA di diritto pubblico? Berna ci pensa

Il progetto prevede direttive più precise in materia di buon governo e per evitare conflitti d'interesse nel cda. I membri di quest'ultimo saranno tenuti a rendere note le loro relazioni d'interesse. Il cda dovrà vigilare costantemente su queste ultime e informare la Confederazione in merito a variazioni rilevanti. In qualità di azionista unica, in presenza di un conflitto d'interessi inaccettabile la Confederazione potrà destituire un membro dell'organo di sorveglianza.