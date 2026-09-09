Frontale sull'A16: una donna morta e due feriti gravi

I due occupanti dell'auto diretta a Bienne sono rimasti intrappolati tra le lamiere e sono stati estratti dai pompieri. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, la passeggera non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Le autorità dispongono di alcuni elementi utili per identificarla, ma la sua identità non è stata ancora formalmente confermata.

Il conducente di quell'auto e la conducente dell'altro veicolo sono rimasti entrambi gravemente feriti. Due elicotteri della Rega sono intervenuti per trasportarli d'urgenza in ospedale.