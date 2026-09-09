Frontale sull'A16: una donna morta e due feriti gravi
Due auto si sono scontrate mercoledì mattina all'uscita della galleria del Graitery. Una donna è deceduta sul posto.
BERNA - Un grave incidente stradale si è verificato mercoledì mattina sull'autostrada A16, nei pressi di Moutier (JU). Due auto si sono scontrate frontalmente poco dopo l'uscita autostradale Moutier-Sud. Nell'impatto, una donna ha perso la vita e altre due persone sono rimaste gravemente ferite, come riferisce la Polizia cantonale bernese.
L'incidente è avvenuto poco prima delle 8:50. Secondo le prime ricostruzioni, un'automobilista che viaggiava in direzione di Delémont aveva appena superato la galleria del Graitery quando, per cause ancora da chiarire, la sua auto ha improvvisamente deviato dalla traiettoria, andando a scontrarsi frontalmente con un veicolo che procedeva in senso opposto verso Bienne.
I due occupanti dell'auto diretta a Bienne sono rimasti intrappolati tra le lamiere e sono stati estratti dai pompieri. Nonostante i tentativi di rianimazione sul posto, la passeggera non è sopravvissuta alle gravi ferite riportate. Le autorità dispongono di alcuni elementi utili per identificarla, ma la sua identità non è stata ancora formalmente confermata.
Il conducente di quell'auto e la conducente dell'altro veicolo sono rimasti entrambi gravemente feriti. Due elicotteri della Rega sono intervenuti per trasportarli d'urgenza in ospedale.
L'intervento ha reso necessaria la chiusura del tratto autostradale e la deviazione del traffico in entrambe le direzioni tramite le uscite Moutier-Sud. Sul posto sono intervenuti, oltre ai pompieri, anche ambulanze, agenti della polizia bernese e giurassiana, nonché il Care Team del cantone di Berna.
Un'inchiesta è stata aperta sotto la direzione del Ministero pubblico del cantone del Giura per chiarire le esatte circostanze dell'incidente.