A Shirin Ebadi il Premio Marco Borradori

Il premio, istituito nel 2021 in memoria del sindaco Marco Borradori, viene assegnato a personalità che promuovono bellezza, diritti e innovazione. Tra i vincitori precedenti: Daniele Finzi Pasca, Juan Pablo Escobar, Mohamedou Ould Slahi, Dmitrij Muratov e Anabel Hernández.

La motivazione: il premio è stato attribuito a Shirin Ebadi «per aver dedicato la propria vita a tutela della persona e dei suoi diritti fondamentali. Per aver scelto il diritto, la cultura e il dialogo come strumenti di lotta alla repressione senza mai rinunciare ai principi della non violenza e della democrazia. Per il coraggio con cui ha dato voce alle donne, ai bambini e a tutte le persone private della possibilità di esprimersi e di contribuire alla vita pubblica. Per aver ricordato che la forza delle istituzioni si misura nella loro capacità di proteggere l’individuo, garantire la giustizia e promuovere il bene comune. Per aver trasformato una storia personale fatta anche di persecuzioni in un messaggio universale di speranza, responsabilità e pace. Per aver dimostrato che anche nei contesti più difficili è possibile costruire una società equa e generare la bellezza della solidarietà e del coraggio civile, e che la democrazia non è solo una forma di governo ma una continua scelta di libertà, giustizia e partecipazione».