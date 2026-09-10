Dati disaggregati per sesso: «Cinque anni dopo, l'impegno del Governo è diventato un metodo?»

Durante la discussione parlamentare del marzo 2021, il direttore del Dipartimento delle finanze e dell'economia Christian Vitta spiegò che i dati erano già raccolti in forma disaggregata, riconoscendo però la possibilità di migliorare l'offerta. L'iniziativa fu quindi considerata evasa sulla base dell'impegno del Governo a procedere in questa direzione.

Secondo l'interrogazione, negli anni successivi alcuni passi avanti ci sono stati. Nel 2022 è stato presentato il primo prodotto di schede digitali dedicato alle pari opportunità tra i sessi, mentre l'Ustat ha partecipato ai lavori dei piani d'azione cantonali sulle pari opportunità e sulla prevenzione della violenza di genere. Il Programma della statistica cantonale 2024-2027 prevede inoltre approfondimenti sulla conciliazione tra famiglia e lavoro, sulle pari opportunità nel lavoro remunerato e non remunerato e sulle disuguaglianze nella previdenza professionale.