Una Festa dei popoli nel segno del volontariato
La quinta edizione è in programma domenica 20 settembre, con un'anteprima già il giorno precedente
La quinta edizione è in programma domenica 20 settembre, con un'anteprima già il giorno precedente
LOCARNO - Domenica 20 settembre Piazza Grande a Locarno ospiterà la quinta edizione della Festa dei popoli, dalle 11 alle 19. L’evento, dedicato quest’anno al volontariato e allo slogan “Semi di solidarietà, frutti di comunità”, proporrà una quarantina di bancarelle gastronomiche e artigianali da oltre trenta paesi, stand informativi, spettacoli e attività per tutte le età. Novità di questa edizione è la partecipazione delle associazioni di volontariato del Locarnese, attive in diversi settori.
Il programma sul palco, presentato da Radio Ticino, prevede cerimonia d’apertura, esibizioni di danze e canti internazionali, spettacoli per bambini e il concerto finale della Musica Cittadina di Locarno. Nancy Lunghi, capa Dicastero Socialità, Giovani e Cultura, sottolinea: «Il volontariato è il filo che tiene insieme la nostra comunità: dietro a ogni bancarella, a ogni spettacolo e a ogni atelier ci sono persone che mettono a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo per gli altri. Celebrare questo impegno nell’Anno internazionale del volontariato significa ricordare che la coesione sociale non è mai un dato acquisito, ma un seme che va coltivato ogni giorno».
Le celebrazioni iniziano già sabato 19 settembre con la giornata “Ti diamo il benvenuto”, dedicata ai nuovi arrivati, visite guidate e una tavola rotonda sul volontariato nell’integrazione. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social @festadeipopolilocarno e sul sito www.locarno.ch/festa-dei-popoli. In caso di maltempo, l’evento di domenica sarà annullato.