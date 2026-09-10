Una Festa dei popoli nel segno del volontariato

Il programma sul palco, presentato da Radio Ticino, prevede cerimonia d’apertura, esibizioni di danze e canti internazionali, spettacoli per bambini e il concerto finale della Musica Cittadina di Locarno. Nancy Lunghi, capa Dicastero Socialità, Giovani e Cultura, sottolinea: «Il volontariato è il filo che tiene insieme la nostra comunità: dietro a ogni bancarella, a ogni spettacolo e a ogni atelier ci sono persone che mettono a disposizione tempo, competenze ed entusiasmo per gli altri. Celebrare questo impegno nell’Anno internazionale del volontariato significa ricordare che la coesione sociale non è mai un dato acquisito, ma un seme che va coltivato ogni giorno».

Le celebrazioni iniziano già sabato 19 settembre con la giornata “Ti diamo il benvenuto”, dedicata ai nuovi arrivati, visite guidate e una tavola rotonda sul volontariato nell’integrazione. Tutte le informazioni sono disponibili sui canali social @festadeipopolilocarno e sul sito www.locarno.ch/festa-dei-popoli. In caso di maltempo, l’evento di domenica sarà annullato.