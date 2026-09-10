Passione e sacrifici per Paolo Duca

«Le mie giornate lavorative sono piuttosto piene - ha spiegato proprio Duca - è un periodo così, intensissimo, ma sono felice perché è una sfida intrigante, bella, stimolante. Il primo dossier sul tavolo è quello della pista, mi sembra di essere tornato indietro di cinque anni, con la Gottardo Arena».



Gli equilibri della famiglia sono da ricalibrare.

«La distanza è qualcosa che in casa avevamo già messo in conto quando mi sono candidato per il posto di ds delle nazionali. Per la posizione non era infatti previsto home office e in più avrei dovuto seguire le varie selezioni nei rispettivi tornei internazionali. A Zugo, almeno inizialmente, non sarà molto diverso. Di solito parto il lunedì mattina presto e torno il venerdì pomeriggio, inoltre cerco di rientrare una volta in settimana, così da essere a casa almeno quattro sere su sette».

