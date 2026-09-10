Certificato covid falsificato: Fischer non potrà allenare una Nazionale per quattro anni

Come scrive il giornale, la IIHF ha concluso la sua indagine ed emesso la sentenza. Secondo la "NZZ", la decisione è pesante: Fischer è stato squalificato per quattro anni. Ciò significa che non potrà allenare alcuna squadra nazionale fino al 2030. Resta invece possibile un'attività come allenatore di club, poiché le leghe nazionali non sono incluse nella sentenza.



