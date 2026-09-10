HOCKEY
Certificato covid falsificato: Fischer non potrà allenare una Nazionale per quattro anni
La IIHF ha concluso la sua indagine e ha squalificato Patrick Fischer per quattro anni. La sospensione vale per le squadre nazionali, non per i club.
Nico Ilic/freshfocus
Certificato covid falsificato: Fischer non potrà allenare una Nazionale per quattro anni
0 / 1
Certificato covid falsificato: Fischer non potrà allenare una Nazionale per quattro anni
La IIHF ha concluso la sua indagine e ha squalificato Patrick Fischer per quattro anni. La sospensione vale per le squadre nazionali, non per i club.
Certificato covid falsificato: Fischer non potrà allenare una Nazionale per quattro anni
La IIHF ha concluso la sua indagine e ha squalificato Patrick Fischer per quattro anni. La sospensione vale per le squadre nazionali, non per i club.
BERNA - Pochi mesi fa, Patrick Fischer è stato licenziato da allenatore della nazionale svizzera poco prima dei Mondiali casalinghi, a causa del certificato Covid falsificato ai Giochi Olimpici del 2022. Ora la "NZZ" riferisce che l'ex tecnico della Svizzera è stato squalificato per un lungo periodo dalla Federazione internazionale di hockey su ghiaccio.
Come scrive il giornale, la IIHF ha concluso la sua indagine ed emesso la sentenza. Secondo la "NZZ", la decisione è pesante: Fischer è stato squalificato per quattro anni. Ciò significa che non potrà allenare alcuna squadra nazionale fino al 2030. Resta invece possibile un'attività come allenatore di club, poiché le leghe nazionali non sono incluse nella sentenza.
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
ULTIME NOTIZIE SPORT