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«Boteli? Ho rifiutato 30 milioni»

Christian Constantin ha confidato di aver ricevuto quest'estate un'offerta astronomica dal Galatasaray per il suo prodigio. Ma il presidente vallesano non l'ha accettata.
«Boteli? Ho rifiutato 30 milioni»
Freeshfocus
di 20min.ch | Chris Geiger
«Boteli? Ho rifiutato 30 milioni»
Christian Constantin ha confidato di aver ricevuto quest'estate un'offerta astronomica dal Galatasaray per il suo prodigio. Ma il presidente vallesano non l'ha accettata.
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SION - Un'offerta che avrebbe potuto raggiungere i 30 milioni di franchi non è bastata per convincere il Sion a cedere Winsley Boteli. Christian Constantin ha raccontato al «Blick» che il Galatasaray si era mostrato disposto quest'estate a prendere in considerazione una simile cifra per il 20enne.

Il presidente vallesano aveva fissato la soglia dei 30 milioni all'inizio dell'interesse attorno al giovane talento. Anche il Crystal Palace si era fatto avanti con un'offerta stimata a 20 milioni di franchi, respinta dal club.

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«Perché dovrei cambiare?»

Constantin ha spiegato di avere deciso che Boteli non avrebbe lasciato il Sion quest'estate. Inoltre, pur dicendo di apprezzare il Galatasaray, non ritiene il club turco «il club giusto» per permettere al giocatore di affrontare serenamente la prossima tappa della carriera. Il presidente ha riferito di aver promesso all'agente e al padre del calciatore un percorso pianificato con attenzione.

Boteli ha iniziato la stagione con dodici reti in altrettante presenze considerando tutte le competizioni. L'obiettivo del presidente è farlo continuare a crescere a Tourbillon prima di un eventuale trasferimento.

Secondo Constantin, l'attaccante ha anche le qualità per diventare in futuro un punto di riferimento per la Svizzera - nazionale nella quale oggi ha confermato di voler giocare - insieme a Johan Manzambi e Alvyn Sanches. L'eventuale partenza da Sion, nelle intenzioni del presidente, dovrà quindi essere pianificata con cura.

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