Alcaraz eliminato dagli US Open

Ad attenderlo in semifinale ci sarà il connazionale Frances Tiafoe (Atp 12), che ha conquistato con grande fatica un posto tra i primi quattro del torneo. Lo statunitense è stato protagonista di una spettacolare rimonta contro il connazionale Alex Michelsen (46), che fino a quel momento non aveva ancora perso un set nel torneo.

Finalista al Masters 1'000 di Cincinnati, Tiafoe si è imposto 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6 (10-6) al termine di un'altra maratona durata quattro ore e mezza. Michelsen ha avuto diverse occasioni per chiudere l'incontro: ha servito per il match sul 5-4 nel terzo set, si è portato sul 3-0 nel quinto e, sul 5-4 nel parziale decisivo, si è trovato per due volte a soli due punti dalla vittoria sul servizio di Tiafoe. Quest'ultimo ha però preso il controllo degli scambi nel tie-break decisivo, conquistando così la sua terza semifinale a New York dopo quelle del 2022 e del 2024.