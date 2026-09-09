Alcaraz eliminato dagli US Open
Lo spagnolo e campione in carica ha perso in cinque set contro Shelton, che in semifinale incontrerà in un derby Tiafoe
Lo spagnolo e campione in carica ha perso in cinque set contro Shelton, che in semifinale incontrerà in un derby Tiafoe
US OPEN - È caduto il campione in carica Carlos Alcaraz agli US Open, sconfitto al termine di una lunga battaglia dal beniamino di casa Ben Shelton (9). La spettacolare sfida, terminata alle 3.33 (ora di New York), si è chiusa in cinque set dopo una lunga maratona e dopo 4h30': (5)6-7, 6-1, 6-3, 1-6, 7-6 (10-7) il risultato finale. Nel quinto e decisivo set, l'americano - che conduceva due parziali a uno, prima che Carlos pareggiasse i conti - ha chiuso i conti imponendosi nel super tie-break per 10-7.
Ad attenderlo in semifinale ci sarà il connazionale Frances Tiafoe (Atp 12), che ha conquistato con grande fatica un posto tra i primi quattro del torneo. Lo statunitense è stato protagonista di una spettacolare rimonta contro il connazionale Alex Michelsen (46), che fino a quel momento non aveva ancora perso un set nel torneo.
Finalista al Masters 1'000 di Cincinnati, Tiafoe si è imposto 5-7 3-6 7-5 6-3 7-6 (10-6) al termine di un'altra maratona durata quattro ore e mezza. Michelsen ha avuto diverse occasioni per chiudere l'incontro: ha servito per il match sul 5-4 nel terzo set, si è portato sul 3-0 nel quinto e, sul 5-4 nel parziale decisivo, si è trovato per due volte a soli due punti dalla vittoria sul servizio di Tiafoe. Quest'ultimo ha però preso il controllo degli scambi nel tie-break decisivo, conquistando così la sua terza semifinale a New York dopo quelle del 2022 e del 2024.