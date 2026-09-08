Sabalenka soffre, ma vola in semifinale

Da quel momento entrambe hanno conservato il servizio fino al super-tie-break. Noskova è partita avanti 2-0, ma Sabalenka ha ribaltato la situazione e ha chiuso l'incontro con un ace sul 10-7.

In semifinale la 28enne bielorussa affronterà un'americana: la numero 3 al mondo Jessica Pegula oppure Emma Navarro, numero 27 e semifinalista a New York nel 2024.