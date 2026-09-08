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Sabalenka soffre, ma vola in semifinale

La numero uno al mondo ha dovuto lottare per oltre due ore e passare attraverso il super-tie-break per raggiungere la sua sesta semifinale consecutiva a New York.
Sabalenka soffre, ma vola in semifinale
IMAGO/Shutterstock
di 20min.ch | Agence France-Presse
Sabalenka soffre, ma vola in semifinale
La numero uno al mondo ha dovuto lottare per oltre due ore e passare attraverso il super-tie-break per raggiungere la sua sesta semifinale consecutiva a New York.
TENNIS: Risultati e classifiche

NEW YORK - Aryna Sabalenka ha dovuto lottare fino al super-tie-break per conquistare la sesta semifinale consecutiva agli US Open. La numero 1 al mondo, duplice campionessa in carica a New York, ha superato la ceca Linda Noskova (WTA 6) con il punteggio di 7-6 (7/1), 3-6, 7-6 (10/7).

La quattro volte vincitrice di Slam si è imposta dopo 2 ore e 21 minuti sul campo Arthur-Ashe. Nel terzo set Sabalenka si è ritrovata sotto 4-2, prima che la 21enne Noskova concedesse il break di vantaggio, consentendole di pareggiare sul 4-4.

Da quel momento entrambe hanno conservato il servizio fino al super-tie-break. Noskova è partita avanti 2-0, ma Sabalenka ha ribaltato la situazione e ha chiuso l'incontro con un ace sul 10-7.

In semifinale la 28enne bielorussa affronterà un'americana: la numero 3 al mondo Jessica Pegula oppure Emma Navarro, numero 27 e semifinalista a New York nel 2024.

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