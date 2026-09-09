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Müller o Landry da subito a Losanna? L'Ambrì non accetta (almeno per ora)
Lars Weibel non apre al trasferimento anticipato
Freshfocus
Fonte 24 Heures
Müller o Landry da subito a Losanna? L'Ambrì non accetta (almeno per ora)
Lars Weibel non apre al trasferimento anticipato
LOSANNA - Se sembra ormai certo che Manix Landry e Miles Müller raggiungeranno Losanna a partire dalla stagione 2027-2028, il club vodese sta cercando di ingaggiare almeno uno dei due già da subito. Una possibilità che, come riporta 24 heures, l'Ambri non ha per il momento accettato.
Nonostante l'attuale rifiuto del direttore sportivo biancoblù Lars Weibel di negoziare un trasferimento anticipato, il Losanna mantiene aperta la possibilità di offrire difensori ad altri club o di ingaggiare uno straniero in attacco, mettendo così sul tavolo l'ipotesi di uno scambio. Un'eventualità che, tuttavia, non sembrerebbe scaldare il club ticinese.
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