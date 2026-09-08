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CHAMPIONS LEAGUE

L'Inter regala, il Real ringrazia

Due errori condannano i nerazzurri a Madrid. Haaland affossa il Porto con una doppietta. Il Dortmund trema ma poi festeggia. Notte amara per il Lilla, ko in casa anche il Bruges.
L'Inter regala, il Real ringrazia
Imago
di Adriano De NeriGiornalista
L'Inter regala, il Real ringrazia
Due errori condannano i nerazzurri a Madrid. Haaland affossa il Porto con una doppietta. Il Dortmund trema ma poi festeggia. Notte amara per il Lilla, ko in casa anche il Bruges.
Champions League08.09.2026
Real Madrid
2 - 1
Inter
CALCIO: Risultati e classifiche

MADRID - La partita più attesa di questa prima serata di Champions League era senza dubbio Real Madrid-Inter. E la sfida non ha deluso le aspettative. Le due squadre si sono affrontate a viso aperto, creando occasioni da una parte e dall’altra. A passare per primo è stato il Real, con Kylian Mbappé bravo ad approfittare di un pasticcio di Bisseck, preferito per l’occasione ad Akanji, e a battere Martinez.

L’Inter ha provato subito a reagire, ma Courtois ha disinnescato la punizione centrale di Calhanoglu, un vero missile. Al 23’ è arrivato invece un altro regalo, questa volta di Martinez: il portiere nerazzurro si è impappinato e Valverde ha dovuto soltanto mettere il piede per beffarlo e firmare il 2-0. Due gol, due regali. Martinez si è poi parzialmente riscattato nel recupero del primo tempo, quando ha neutralizzato in spaccata un rasoterra a colpo sicuro di Bellingham.

Nella ripresa l’Inter, attingendo a piene mani dalla panchina, ha provato a riaprire la partita. Al 76’ un’invenzione di Lautaro Martinez ha mandato in porta Carlos Augusto, bravo a dimezzare lo svantaggio. La rete ha dato nuova linfa ai nerazzurri, che hanno gettato sul terreno di gioco tutte le energie rimaste. Ma il risultato non è più cambiato, anche grazie a un Courtois in stato di grazia. Il Real Madrid di Mourinho, pur senza incantare, ha così conquistato i primi tre punti della sua Champions.

Da un Mbappé all’altro. Ethan, fratellino classe 2006 di Kylian, è stato uno dei protagonisti della sconfitta del Lilla contro il Betis Siviglia. Prima in positivo, con un assist al bacio per Ueda in occasione dell’1-0. Poi in negativo, facendosi espellere nel secondo tempo per una reazione tanto ingenua quanto evitabile.

Prima del rosso, però, era già successo di tutto. Al 33’ Bartra ha firmato di testa l’1-1, ma i francesi hanno reagito immediatamente, ritrovando il vantaggio appena tre minuti più tardi con l’inzuccata del centrale brasiliano Alexsandro sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Nella ripresa, però, il Betis ha cambiato marcia e in appena quattro minuti ha ribaltato la partita: ancora Bartra e poi Troy Parrott hanno portato gli spagnoli sul 3-2. Il rosso di Mbappé Jr. ha quindi complicato ulteriormente la situazione del Lille. Ridotti in dieci, i padroni di casa non sono più riusciti a raddrizzare la partita, nonostante gli assalti finali. A festeggiare è così il Betis, mentre il Lille deve incassare una sconfitta amara.

In Portogallo il Manchester City ha dominato in lungo e in largo contro il Porto, ma ha dovuto sudare per portare a casa i tre punti. A decidere la sfida è stato, manco a dirlo, Erling Haaland, autore di una doppietta. Il norvegese ha prima sbloccato il risultato di testa, superando un eccellente Diogo Costa su assist di Enzo Fernandez, poi ha trovato anche il secondo gol, completando una serata da protagonista.

Festa, ma con brivido finale, per il Dortmund contro il Villarreal. I tedeschi sono passati in vantaggio grazie a uno sfortunato autogol dell’ex Basilea e Juventus Renato Veiga, ma il Villarreal ha trovato il meritato pareggio con l’uruguaiano Mourino, che di testa ha sorpreso Kobel sul proprio palo.

A riportare avanti il Dortmund ci ha pensato il solito Guirassy, bravo a scartare il “cioccolatino” offertogli da Fabio Silva. La punta guineana ha poi chiuso i conti dal dischetto, firmando la doppietta personale.

Sembrava tutto fatto, ma al 94’ proprio Guirassy, protagonista assoluto della serata, ha infilato nella propria porta il pallone che ha permesso al Villarreal di accorciare nuovamente le distanze. Un autogol tanto sfortunato quanto ininfluente: il Dortmund ha comunque portato a casa il successo.

Nelle due partite del tardo pomeriggio, il Club Bruges si è dovuto inchinare in casa per 3-2 all’Aston Villa. Protagonista in negativo è stato l’ex nazionale svizzero Yann Sommer, autore di una clamorosa uscita che ha spalancato a Jackson la porta del terzo gol.

Prima della papera del portiere c’era stato il botta e risposta tra McGinn, Vetlesen e Buendia. Solo cosmesi il 2-3 di Tresoldi su rigore.

Nell’altra sfida, infine, i greci dell’AEK Atene hanno avuto la meglio sul LASK, piegato grazie a una rete del rumeno Razvan Marin.

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CLASSIFICA
Champions League
PLPuntiWDLGFGAGDFORM
1Manchester City13100202
2Korea Republic13100321
3Aston Villa13100321
4Borussia Dortmund13100321
5Real Madrid13100211
6Aek Athens13100101
7Slovan Bratislava00000000
8Slavia Prague00000000
9Bodoe/Glimt00000000
10Viking00000000
11Lens00000000
12Barcelona00000000
13Galatasaray00000000
14PSV Eindhoven00000000
15Liverpool FC00000000
16Roma00000000
17Fenerbahce Istanbul00000000
18Shakhtar Donetsk00000000
19Sporting CP00000000
20Bayern Monaco00000000
21Arsenal FC00000000
22Paris Saint Germain00000000
23Napoli00000000
24Atletico Madrid00000000
25Como00000000
26Feyenoord Rotterdam00000000
27Manchester United00000000
28Vfb Stuttgart00000000
29Rb Leipzig00000000
30Sabah FK00000000
31Villarreal CF1000123-1
32Club Brugge1000123-1
33Lille1000123-1
34Inter1000112-1
35LASK1000101-1
36FC Porto1000102-2
Classifica completa
Ultimo aggiornamento: 09.09.2026 00:10
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