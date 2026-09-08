L'Inter regala, il Real ringrazia

L’Inter ha provato subito a reagire, ma Courtois ha disinnescato la punizione centrale di Calhanoglu, un vero missile. Al 23’ è arrivato invece un altro regalo, questa volta di Martinez: il portiere nerazzurro si è impappinato e Valverde ha dovuto soltanto mettere il piede per beffarlo e firmare il 2-0. Due gol, due regali. Martinez si è poi parzialmente riscattato nel recupero del primo tempo, quando ha neutralizzato in spaccata un rasoterra a colpo sicuro di Bellingham.