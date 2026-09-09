Rybakina vola in semifinale (e diventerà numero 1)
La kazaka ha battuto Zheng Qinwen in tre set nei quarti a New York.
US OPEN - Elena Rybakina si è assicurata oggi il primo posto della classifica mondiale grazie alla vittoria ai quarti di finale dell'US Open contro la cinese Zheng Qinwen. La kazaka (WTA 2) si è imposta in tre set con il punteggio di 3-6 6-1 6-4.
Da lunedì Rybakina scavalcherà Aryna Sabalenka in vetta alla classifica e diventerà la prima rappresentante del Kazakhstan a raggiungere il numero uno mondiale. «È solo un numero per il momento», ha commentato la 27enne. «È una prestazione incredibile, ma sapete con quale rapidità tutto può cambiare per le classifiche nel tennis».
Dopo avere attraversato i primi quattro turni senza perdere un set, Rybakina ha incontrato maggiori difficoltà contro Zheng. La campionessa olimpica di Parigi ha conquistato il primo parziale grazie anche a un servizio efficace, ma nel secondo set la kazaka ha reagito aumentando pressione e profondità dei colpi, imponendosi nettamente per 6-1.
Nel set decisivo Rybakina ha mantenuto alto il livello, mentre Zheng ha commesso troppi errori. Un doppio fallo della cinese le è costato il servizio e la kazaka ha sfruttato immediatamente l'occasione per chiudere l'incontro.
Rybakina resta così in corsa per il suo secondo titolo del Grande Slam del 2026, dopo il successo all'Australian Open in finale contro Sabalenka. In semifinale affronterà la vincente del quarto tra Coco Gauff e Mirra Andreeva.