Rybakina vola in semifinale (e diventerà numero 1)

Dopo avere attraversato i primi quattro turni senza perdere un set, Rybakina ha incontrato maggiori difficoltà contro Zheng. La campionessa olimpica di Parigi ha conquistato il primo parziale grazie anche a un servizio efficace, ma nel secondo set la kazaka ha reagito aumentando pressione e profondità dei colpi, imponendosi nettamente per 6-1.

Nel set decisivo Rybakina ha mantenuto alto il livello, mentre Zheng ha commesso troppi errori. Un doppio fallo della cinese le è costato il servizio e la kazaka ha sfruttato immediatamente l'occasione per chiudere l'incontro.