Mondiali di Montréal, ci sarà anche la ticinese Linda Zanetti

Più impegnativo il tracciato delle corse in linea, con dodici salite del Mont Royal: 180,4 chilometri per le donne e 273,7 per gli uomini. Il forfait di Tadej Pogacar apre ulteriormente la corsa maschile, nella quale Küng e Bissegger saranno affiancati da Fabio e Jan Christen, Marc Hirschi e Mauro Schmid. Fra le donne, oltre a Reusser e Liechti, sono state selezionate Ginia Caluori, Steffi Häberlin, Noemi Rüegg e la ticinese Linda Zanetti.

La Svizzera cercherà risultati anche nella staffetta mista a squadre e nelle categorie giovanili. Tra le junior spicca la lucernese Anja Grossmann, che compirà 18 anni in ottobre: campionessa mondiale junior di mountain bike nel 2026, parteciperà sia alla prova in linea sia alla cronometro e dalla prossima stagione correrà per la formazione World Tour FDJ United-Suez.