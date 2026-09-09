Cerca e trova immobili
Segnalaci
CICLISMO

Mondiali di Montréal, ci sarà anche la ticinese Linda Zanetti

Swiss Cycling ha ufficializzato le sue selezioni per i Mondiali di Montréal (20-27 settembre).
Mondiali di Montréal, ci sarà anche la ticinese Linda Zanetti
Imago
La ticinese Linda Zanetti sarà presente a Montréal
di 20min.ch | Robin Carrel
Mondiali di Montréal, ci sarà anche la ticinese Linda Zanetti
Swiss Cycling ha ufficializzato le sue selezioni per i Mondiali di Montréal (20-27 settembre).
SPORT: Risultati e classifiche

BERNA - Swiss Cycling ha ufficializzato la selezione per i Mondiali di Montréal, in programma dal 20 al 27 settembre. La Svizzera partirà per il Canada con diverse possibilità di medaglia, a cominciare dalla cronometro femminile con Marlen Reusser.

La bernese, campionessa mondiale in carica dopo il successo conquistato un anno fa in Ruanda, cercherà di confermarsi sul percorso di 39,9 chilometri. Al via con lei ci sarà Jasmin Liechti. Nella prova maschile, sulla stessa distanza, le carte elvetiche saranno invece Stefan Küng e Stefan Bissegger.

Più impegnativo il tracciato delle corse in linea, con dodici salite del Mont Royal: 180,4 chilometri per le donne e 273,7 per gli uomini. Il forfait di Tadej Pogacar apre ulteriormente la corsa maschile, nella quale Küng e Bissegger saranno affiancati da Fabio e Jan Christen, Marc Hirschi e Mauro Schmid. Fra le donne, oltre a Reusser e Liechti, sono state selezionate Ginia Caluori, Steffi Häberlin, Noemi Rüegg e la ticinese Linda Zanetti.

La Svizzera cercherà risultati anche nella staffetta mista a squadre e nelle categorie giovanili. Tra le junior spicca la lucernese Anja Grossmann, che compirà 18 anni in ottobre: campionessa mondiale junior di mountain bike nel 2026, parteciperà sia alla prova in linea sia alla cronometro e dalla prossima stagione correrà per la formazione World Tour FDJ United-Suez.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
ciclismomondiali ciclismomontrealSvizzera
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
1 gior
4

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
5 ore

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
2 gior
26
41

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
1 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
4 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
2 gior
29
49

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
2 gior
18
57

Ancora più grosso. E gara sia

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze
LIVE
BELLINZONA
2 gior

Coltellata al volto del marito, poi parte per le vacanze

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
10 ore
58
166

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
1 gior
62

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti
LIVE
CAPO VERDE
3 gior
1

Terribile incidente in bus, almeno 24 morti. Si tratterebbe principalmente di bambini e adolescenti

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social
LIVE
CANTONE
2 gior
22
59

Ecco la ragazza ticinese che vi osserva sui social

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
8
81

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
1 gior
20
93

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
2 gior
5
55

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
10 ore
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Spara al cervo... ma era un cavallo
LIVE
GRIGIONI
2 gior
31

Spara al cervo... ma era un cavallo

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
1 gior
6
92

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
2 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Sergio Savoia torna in politica
LIVE
CANTONE
2 gior
99
196

Sergio Savoia torna in politica

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
22 ore
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
2 ore
15
42

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
20 ore
6
66

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
20 ore

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
1 gior
41
196

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko
LIVE
FCL
2 gior
20
92

Lugano, che follia! Due minuti da urlo e anche il Basilea va ko

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)
LIVE
MUSICA
2 gior
1
14

La Michielin è una Serpeverde (e la riempiono di insulti)

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
1 gior
121
233

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
7 ore
52
47

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
22 ore
35
50

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria
LIVE
CANTONE
3 gior

L'incendio sul treno, all'interno di una galleria

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
12
63

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
1 gior
7
64

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

Action accelera e apre il 20esimo negozio
LIVE
SVIZZERA
2 gior
6
15

Action accelera e apre il 20esimo negozio

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
1 gior
28
49

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
2 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
1 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
10 ore
2
25

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
23 ore
23
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Paradiso, scooterista urtato e ferito
LIVE
PARADISO
2 gior

Paradiso, scooterista urtato e ferito

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
1 gior
26
150

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»
LIVE
GINEVRA
3 gior
30
55

«Ho visto la pista dal finestrino, pensavo ci schiantassimo»

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico
LIVE
SVIZZERA
2 gior
15

Emergenza medica a bordo: volo Swiss costretto a fare dietrofront sopra l’Atlantico

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
2 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
9 ore
1
13

Una notte da quasi 12mila fulmini

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli
LIVE
MONDO
16 ore
1
11

L’ex pilota svela perché sono così severi sul peso dei bagagli

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente
LIVE
CUGNASCO-GERRA
3 gior

Ritrovato morto il 54enne disperso nella zona del Sassariente

Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno
LIVE
SVIZZERA
1 gior
3
6

Studenti svizzeri tra i migliori al mondo, eppure sanno leggere sempre meno

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»
LIVE
ITALIA
4 gior
48
109

Il fuori programma di Giorgia Meloni: «Amore, ti richiamo»

ULTIME NOTIZIE SPORT
Novisse rafforza la partnership con l’Ambrì e diventa Silver Sponsor
LIVE
HCAP
1 ora

Novisse rafforza la partnership con l’Ambrì e diventa Silver Sponsor

Una buona notizia: Winsley Boteli vuole giocare per la Svizzera
LIVE
NAZIONALE
4 ore
6
38

Una buona notizia: Winsley Boteli vuole giocare per la Svizzera

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
4 ore
6

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

Alcaraz: fine della corsa
LIVE
US OPEN
6 ore
4
8

Alcaraz: fine della corsa

Müller o Landry da subito a Losanna? L'Ambrì non accetta (almeno per ora)
LIVE
HCAP
8 ore
1
15

Müller o Landry da subito a Losanna? L'Ambrì non accetta (almeno per ora)

Ambrì, è l'anno zero
LIVE
HCAP
9 ore
6
32

Ambrì, è l'anno zero

L'Inter regala, il Real ringrazia
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
17 ore
12

L'Inter regala, il Real ringrazia

Sabalenka soffre, ma vola in semifinale
LIVE
US OPEN
20 ore
7

Sabalenka soffre, ma vola in semifinale

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
21 ore
19
52

Pestoni: un triste capolinea?

Mbappé vuole il Pallone d'Oro: «Forse è l'anno giusto»
LIVE
CALCIO
22 ore
10

Mbappé vuole il Pallone d'Oro: «Forse è l'anno giusto»