Mondiali di Montréal, ci sarà anche la ticinese Linda Zanetti
Swiss Cycling ha ufficializzato le sue selezioni per i Mondiali di Montréal (20-27 settembre).
BERNA - Swiss Cycling ha ufficializzato la selezione per i Mondiali di Montréal, in programma dal 20 al 27 settembre. La Svizzera partirà per il Canada con diverse possibilità di medaglia, a cominciare dalla cronometro femminile con Marlen Reusser.
La bernese, campionessa mondiale in carica dopo il successo conquistato un anno fa in Ruanda, cercherà di confermarsi sul percorso di 39,9 chilometri. Al via con lei ci sarà Jasmin Liechti. Nella prova maschile, sulla stessa distanza, le carte elvetiche saranno invece Stefan Küng e Stefan Bissegger.
Più impegnativo il tracciato delle corse in linea, con dodici salite del Mont Royal: 180,4 chilometri per le donne e 273,7 per gli uomini. Il forfait di Tadej Pogacar apre ulteriormente la corsa maschile, nella quale Küng e Bissegger saranno affiancati da Fabio e Jan Christen, Marc Hirschi e Mauro Schmid. Fra le donne, oltre a Reusser e Liechti, sono state selezionate Ginia Caluori, Steffi Häberlin, Noemi Rüegg e la ticinese Linda Zanetti.
La Svizzera cercherà risultati anche nella staffetta mista a squadre e nelle categorie giovanili. Tra le junior spicca la lucernese Anja Grossmann, che compirà 18 anni in ottobre: campionessa mondiale junior di mountain bike nel 2026, parteciperà sia alla prova in linea sia alla cronometro e dalla prossima stagione correrà per la formazione World Tour FDJ United-Suez.