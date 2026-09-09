«Perché dovrei cambiare?»

Il dossier è seguito da vicino dall’Associazione Svizzera di Football. Davide Callà, assistente di Murat Yakin, e Adrian Arnold, responsabile della comunicazione dell’ASF, hanno incontrato l’attaccante al termine della partita di Conference League contro l’Ajax, allo Stade de Tourbillon. Una sfida nella quale Boteli aveva brillato, confermando quanto di buono mostrato dall’inizio della stagione, dopo una convincente annata 2025-2026.

La RDC aveva manifestato un forte interesse nelle ultime settimane. Secondo il Blick, il presidente della Repubblica e il ministro dello Sport si sarebbero coinvolti personalmente nella questione. «Sono anche congolese e conosco l’importanza del calcio in quel paese. Mi ha fatto molto piacere vedere la presenza dei suoi rappresentanti. Sono orgoglioso di questo interesse», ha spiegato il giovane, autore di 12 gol in 12 partite in questa stagione e molto richiesto quest’estate sul mercato dei trasferimenti.