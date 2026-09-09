Nathan Terraneo trionfa in Ungheria

In Gara 1 Terraneo non ha commesso errori. Con una partenza impeccabile ha preso subito il comando, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Lapadula, invece, al via ha ceduto la posizione a Kovalov e, nel tentativo di recuperare terreno, ha commesso un errore che lo ha fatto retrocedere.

Mark Iovita (GasGas) ne ha approfittato per portarsi in terza posizione davanti a Noah Champagne (TSV Racing), ma una scivolata ha tolto al pilota rumeno la possibilità di ottenere un risultato di vertice. Lapadula ha così completato una grande rimonta, risalendo fino al terzo posto.