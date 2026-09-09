Nathan Terraneo trionfa in Ungheria
Il giovanissimo pilota ticinese è stato il grande protagonista del quinto round del Campionato Europeo Supermoto.
Il giovanissimo pilota ticinese è stato il grande protagonista del quinto round del Campionato Europeo Supermoto.
VISONTA - Visonta, settembre 2026: Nathan Terraneo è stato il grande protagonista del quinto round del Campionato Europeo Supermoto. Nella classe S2, il giovanissimo pilota ticinese (classe 2011) dello Yamaha Sting Racing ha infatti dettato il ritmo fin dalle prove libere, chiudendo la sessione con il miglior tempo.
Terraneo si è confermato al vertice anche nelle prove cronometrate, mostrando un ottimo feeling con il tracciato di Visonta. Nonostante una scivolata, il ticinese ha imposto il proprio ritmo fin dai primi giri. Alle sue spalle si è piazzato il leader del campionato Leonardo Lapadula (Team 11), che ha contenuto il ritardo entro i quattro decimi di secondo. Più staccato Yevsevii Kovalov (Husqvarna), terzo a oltre un secondo.
In Gara 1 Terraneo non ha commesso errori. Con una partenza impeccabile ha preso subito il comando, imponendo un ritmo insostenibile per gli avversari. Lapadula, invece, al via ha ceduto la posizione a Kovalov e, nel tentativo di recuperare terreno, ha commesso un errore che lo ha fatto retrocedere.
Mark Iovita (GasGas) ne ha approfittato per portarsi in terza posizione davanti a Noah Champagne (TSV Racing), ma una scivolata ha tolto al pilota rumeno la possibilità di ottenere un risultato di vertice. Lapadula ha così completato una grande rimonta, risalendo fino al terzo posto.
Terraneo si è ripetuto in Gara 2, disputando un'altra prova senza sbavature. Dopo una partenza perfetta, il ticinese ha spinto nelle fasi iniziali per costruire un margine rassicurante, per poi amministrare il vantaggio nella seconda metà della corsa.
Nel finale Kovalov ha provato a ridurre il distacco, senza però avere il tempo necessario per completare il recupero. Lapadula ha concluso nuovamente al terzo posto: nelle prime tornate ha cercato di tenere il passo del pilota ucraino, prima di consolidare la posizione.
Nonostante il miglior piazzamento di Kovalov, Lapadula conserva la leadership della classifica di campionato. Terraneo, grazie alle prestazioni di Visonta, riduce le distanze e rilancia la corsa al titolo. Il Campionato Europeo Supermoto S2 si prepara dunque all'ultimo round di Mettet, in Belgio, dove Lapadula, Kovalov e Terraneo si contenderanno il titolo europeo in una sfida a tre.