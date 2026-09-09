Clamoroso a Basilea: esonerato Lichtsteiner

«La separazione non è facile per il club, nonostante le recenti prestazioni sportive insoddisfacenti», ha precisato il Basilea in una nota. Il FCB riconosce inoltre «con autocritica» che le speranze riposte nel progetto, avviato in una situazione sportiva difficile e segnato fin dall'inizio da alcuni rischi, non si sono concretizzate.

Il club ha infine ringraziato Lichtsteiner per «aver assunto la responsabilità in una fase impegnativa» e per essersi dedicato all'incarico «con grande impegno e lavoro meticoloso».