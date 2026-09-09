Clamoroso a Basilea: esonerato Lichtsteiner
La sconfitta contro il Lugano è costata la panchina all'ex nazionale rossocrociato.
BASILEA - Stephan Lichtsteiner non è più l'allenatore del Basilea. Il club renano ha infatti deciso di separarsi con effetto immediato dal tecnico dopo la sconfitta di domenica contro il Lugano.
L'ex capitano della Nazionale svizzera aveva assunto la guida della squadra alla fine di gennaio, senza però riuscire a ottenere i risultati sperati. In 27 partite ha fatto registrare una media punti misera: solo 1,22 per incontro.
«La separazione non è facile per il club, nonostante le recenti prestazioni sportive insoddisfacenti», ha precisato il Basilea in una nota. Il FCB riconosce inoltre «con autocritica» che le speranze riposte nel progetto, avviato in una situazione sportiva difficile e segnato fin dall'inizio da alcuni rischi, non si sono concretizzate.
Il club ha infine ringraziato Lichtsteiner per «aver assunto la responsabilità in una fase impegnativa» e per essersi dedicato all'incarico «con grande impegno e lavoro meticoloso».
ℹ️ 𝑫𝒆𝒓 𝑭𝑪𝑩 𝒕𝒓𝒆𝒏𝒏𝒕 𝒔𝒊𝒄𝒉 𝒑𝒆𝒓 𝒔𝒐𝒇𝒐𝒓𝒕 𝒗𝒐𝒏 𝑺𝒕𝒆𝒑𝒉𝒂𝒏 𝑳𝒊𝒄𝒉𝒕𝒔𝒕𝒆𝒊𝒏𝒆𝒓— FC Basel 1893 (@FCBasel1893) September 9, 2026
Nach sieben Meisterschaftsrunden und zuletzt zwei Heimniederlagen in Folge hat sich die sportliche Leitung des FC Basel 1893 zu einem sehr schwierigen Entscheid… pic.twitter.com/OgmYVaA8ql