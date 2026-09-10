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Artisa Group e San Bernardino Swiss Alps rinnovano per tre anni la partnership con l'Ambrì

Il nuovo accordo è valido fino al termine della stagione 2028/29.
Artisa Group e San Bernardino Swiss Alps rinnovano per tre anni la partnership con l'Ambrì
TiPress
Fonte HCAP
elaborata da Redazione
Artisa Group e San Bernardino Swiss Alps rinnovano per tre anni la partnership con l'Ambrì
Il nuovo accordo è valido fino al termine della stagione 2028/29.
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AMBRÌ - L’Hockey Club Ambrì-Piotta è lieto di annunciare il rinnovo per tre anni della partnership con Artisa Group e San Bernardino Swiss Alps. L’accordo accompagnerà il Club nelle stagioni 2026/27, 2027/28 e 2028/29.

La collaborazione tra HCAP e Artisa Group, iniziata nel 2024, si è consolidata nel corso degli anni attraverso una presenza costante all’interno della Gottardo Arena e una crescente condivisione di valori, visione e progettualità. Il rinnovo triennale rappresenta un importante segnale di continuità e conferma la fiducia reciproca costruita nel tempo.

Il nuovo accordo continua anche con il progetto San Bernardino Swiss Alps, nato con l’obiettivo di rilanciare e sviluppare l’omonima località come destinazione alpina attiva durante tutto l’anno. Un progetto integrato che coinvolge impianti di risalita, strutture ricettive, ristorazione, residenze, eventi, sport e attività per il tempo libero, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione di valore per il territorio.

La partnership mette in relazione due realtà profondamente legate alle montagne svizzere e alle comunità che le abitano. HCAP e San Bernardino Swiss Alps condividono la volontà di custodire una forte identità locale e, contemporaneamente, costruire progetti capaci di generare attrattività e rilevanza a livello nazionale.

Passione, concretezza, appartenenza, spirito di squadra e capacità di guardare al futuro sono i valori alla base di un rapporto che, grazie al rinnovo per tre stagioni, potrà svilupparsi ulteriormente e creare nuove occasioni di incontro tra sport, territorio e comunità.

Alain Artioli, CEO di Artisa Group, ha dichiarato:
«Il rinnovo della partnership con l’Hockey Club Ambrì-Piotta conferma una relazione fondata su valori che sentiamo profondamente nostri: concretezza, spirito di squadra, appartenenza e capacità di costruire nel tempo. Per Artisa Group sostenere l’HCAP significa affiancare una realtà simbolo del Ticino, capace di trasformare la passione sportiva in un autentico legame con la comunità. Crediamo nelle collaborazioni durature, che vanno oltre la semplice visibilità e generano occasioni di incontro, condivisione e crescita. Siamo quindi felici di proseguire questo percorso insieme.»

Stefano Artioli, Presidente di San Bernardino Swiss Alps, dichiara:
«Il rapporto con l’Hockey Club Ambrì-Piotta si è sviluppato attraverso una condivisione autentica di valori e obiettivi. Il rinnovo esprime la nostra convinzione che i progetti importanti abbiano bisogno di continuità, fiducia e una visione di lungo periodo. San Bernardino Swiss Alps nasce dalla volontà di far crescere un territorio attraverso la collaborazione tra persone, imprese e istituzioni. Ritroviamo la stessa energia nell’hockey e nell’HCAP, una realtà capace di generare appartenenza ed entusiasmo ben oltre il risultato sportivo. Siamo orgogliosi di continuare questo percorso insieme.»

Davide Mottis, Presidente dell’Hockey Club Ambrì-Piotta, afferma:
«La scelta di Artisa Group e San Bernardino Swiss Alps di rinnovare la partnership per tre anni rappresenta un segnale forte di fiducia nella visione, nei valori e nella progettualità del nostro Club. Ringrazio Stefano Artioli e tutta la sua organizzazione per la vicinanza dimostrata. Ci accomuna la volontà di costruire progetti profondamente radicati nel territorio, ma capaci di guardare all’intera Svizzera con ambizione e credibilità. È esattamente il tipo di relazione solida e orientata al futuro che vogliamo continuare a sviluppare».

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