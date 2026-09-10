Artisa Group e San Bernardino Swiss Alps rinnovano per tre anni la partnership con l'Ambrì

Il nuovo accordo continua anche con il progetto San Bernardino Swiss Alps, nato con l’obiettivo di rilanciare e sviluppare l’omonima località come destinazione alpina attiva durante tutto l’anno. Un progetto integrato che coinvolge impianti di risalita, strutture ricettive, ristorazione, residenze, eventi, sport e attività per il tempo libero, con una particolare attenzione alla sostenibilità e alla creazione di valore per il territorio.

La partnership mette in relazione due realtà profondamente legate alle montagne svizzere e alle comunità che le abitano. HCAP e San Bernardino Swiss Alps condividono la volontà di custodire una forte identità locale e, contemporaneamente, costruire progetti capaci di generare attrattività e rilevanza a livello nazionale.