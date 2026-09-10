Scuola media ticinese: al via il concorso per la nuova guida della SIM

Il Caposezione o la Capasezione dovrà inoltre stabilire le priorità operative e accompagnarne l’attuazione negli istituti, promuovendo la qualità dell’insegnamento, l’applicazione coerente del Piano di studio e lo sviluppo pedagogico e organizzativo delle scuole. Tra i compiti rientrano anche il coordinamento e il sostegno alle direzioni scolastiche, agli esperti e alle esperte di materia e ai capigruppo e alle capogruppo del sostegno pedagogico.

La funzione comprende anche la promozione e l’accompagnamento di processi di innovazione e cambiamento legati all’evoluzione sociale, culturale e tecnologica. Alla futura direzione spetterà inoltre coordinare l’azione del settore nelle situazioni di disagio, fragilità e disaffezione scolastica, in collaborazione con gli istituti, le famiglie e i servizi competenti.