Scuola media ticinese: al via il concorso per la nuova guida della SIM
La procedura è stata avviata in vista della sostituzione dell’attuale Capasezione Tiziana Zaninelli, che nei prossimi mesi passerà al beneficio della pensione.
BELLINZONA - Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha pubblicato il concorso per la nomina alla direzione della Sezione dell’insegnamento medio (SIM). La procedura è stata avviata in vista della sostituzione dell’attuale Capasezione Tiziana Zaninelli, che nei prossimi mesi passerà al beneficio della pensione.
La persona scelta sarà chiamata a ricoprire un ruolo dirigenziale centrale per la qualità, lo sviluppo e l’efficacia della scuola media ticinese. Tra le principali responsabilità figurano la conduzione strategica, pedagogico-didattica, amministrativa, finanziaria e logistica della Sezione, oltre alla collaborazione con la Direzione della Divisione della scuola e del DECS nella definizione degli orientamenti e delle strategie per lo sviluppo della scuola dell’obbligo e della scuola media.
Il Caposezione o la Capasezione dovrà inoltre stabilire le priorità operative e accompagnarne l’attuazione negli istituti, promuovendo la qualità dell’insegnamento, l’applicazione coerente del Piano di studio e lo sviluppo pedagogico e organizzativo delle scuole. Tra i compiti rientrano anche il coordinamento e il sostegno alle direzioni scolastiche, agli esperti e alle esperte di materia e ai capigruppo e alle capogruppo del sostegno pedagogico.
La funzione comprende anche la promozione e l’accompagnamento di processi di innovazione e cambiamento legati all’evoluzione sociale, culturale e tecnologica. Alla futura direzione spetterà inoltre coordinare l’azione del settore nelle situazioni di disagio, fragilità e disaffezione scolastica, in collaborazione con gli istituti, le famiglie e i servizi competenti.
La persona nominata parteciperà alla gestione, all’accompagnamento, alla valutazione e allo sviluppo professionale delle risorse umane della Sezione. Collaborerà inoltre con gli altri settori scolastici, i servizi degli altri Dipartimenti, le autorità, le istituzioni formative e gli enti del territorio, conducendo o partecipando a commissioni e gruppi di lavoro cantonali e intercantonali. Tra le sue responsabilità vi sarà anche la vigilanza pedagogica e amministrativa sulle scuole medie private parificate e non parificate.
Per candidarsi sono richiesti un titolo accademico completo e una solida esperienza professionale in ambito scolastico o educativo nel settore secondario I, insieme a una comprovata esperienza di conduzione, coordinamento o responsabilità gestionale. Sono inoltre necessarie una conoscenza approfondita del sistema educativo ticinese e svizzero, della legislazione scolastica, della scuola media ticinese e del Piano di studio della scuola dell’obbligo, oltre a ottime conoscenze dell’italiano e a una buona conoscenza del tedesco o del francese.
Ulteriori dettagli sul concorso e sulle modalità di partecipazione sono disponibili sul sito www.ti.ch/concorsi