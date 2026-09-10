Cerca e trova immobili
Segnalaci
MENDRISIO

Scoperto un nuovo insediamento romano a Ligornetto

Mercoledì 16 settembre si terrà una giornata di porte aperte sul cantiere in località Stramonte
Scoperto un nuovo insediamento romano a Ligornetto
Archivio UBC-Servizio archeologia, foto D. Rogantini-Temperli
Piattaforma in laterizi di reimpiego nel portico.
Fonte Dipartimento del territorio
elaborata da Redazione
Scoperto un nuovo insediamento romano a Ligornetto
Mercoledì 16 settembre si terrà una giornata di porte aperte sul cantiere in località Stramonte

MENDRISIO - Un importante insediamento romano è emerso a Ligornetto, in località Stramonte, grazie alle ricerche condotte dal Servizio archeologia dell’Ufficio dei beni culturali. Gli scavi, avviati nel giugno scorso nei pressi di via Mastri, hanno portato alla luce un edificio di epoca romana (II-III secolo d.C.) affacciato su una strada e inserito in un’area artigianale e agricola, confermando la straordinaria ricchezza storica del Mendrisiotto.

Un territorio ricco di storia
L’area di Stramonte si distingue per la presenza di numerose testimonianze dell’occupazione antica, che documentano una frequentazione continua dal II secolo a.C. fino all’alto Medioevo. In epoca romana, il territorio di Ligornetto era sotto l’influenza dei centri urbani di Como e Milano, come attestano iscrizioni rinvenute a Stabio e Ligornetto. Il sito si trova inoltre a meno di un chilometro dalla villa romana di San Pietro di Stabio e si aggiunge a una serie di ritrovamenti funerari e di luoghi di culto, oltre a tombe longobarde risalenti al VII secolo.

Le scoperte
Lo scavo, che si estende su circa 500 metri quadrati tra via Passeggiata e via Mastri, ha rivelato le tracce di un insediamento che risale agli ultimi decenni prima della nostra era, con resti di strutture in legno. Nel II secolo d.C. l’area fu livellata per la costruzione di un edificio in muratura, di cui sono stati individuati sei ambienti all’interno di un perimetro di circa 8 per almeno 11 metri. Sul lato meridionale è emersa una zona porticata larga circa 3 metri, mentre sul retro sono stati esplorati due ambienti di 16 e 20 metri quadrati. Tra il II e il III secolo d.C. l’edificio subì trasformazioni, tra cui la realizzazione di nuovi muretti divisori e una pedana nel portico. La fine del complesso, nel III secolo, fu segnata da un incendio che provocò il crollo della copertura in laterizi e lasciò abbondanti tracce di carboni.

Un centro agricolo e artigianale
Alle spalle dell’edificio si estendeva un’area destinata ad attività artigianali e agricole, dove sono state rinvenute buche di palo e un piccolo percorso in laterizi di reimpiego. L’assenza di strutture domestiche suggerisce che l’edificio non fosse adibito a residenza. Particolarmente significativo è il ritrovamento di numerose scorie ferrose e scarti di lavorazione del bronzo, che indicano la presenza di attività di lavorazione dei metalli su scala rilevante.

I risultati di questa indagine arricchiscono la conoscenza dell’occupazione romana nel Mendrisiotto e aggiungono un nuovo tassello alla storia archeologica della regione.

Porte aperte
Per permettere alla popolazione di conoscere da vicino i dettagli del ritrovamento, il Dipartimento del territorio organizza una giornata di porte aperte al cantiere mercoledì 16 settembre alle ore 15.30. L’appuntamento è in via Mastri Ligornettesi 36 a Ligornetto. L’evento si terrà solo in caso di bel tempo.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
archeologiainsediamento romanoligornettomendrisiottoscavi archeologicistramonte
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista
LIVE
ITALIA / SVIZZERA
2 gior

Skyrunner dispersa sul Cervino: c'è una nuova pista

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale idroelettrica del Ritom, coinvolte due persone

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai
LIVE
QUINTO
22 ore

Esplosione alla centrale del Ritom: morti i due operai

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima
LIVE
QUINTO
18 ore

Esplosione alla centrale del Ritom, identificata la seconda vittima

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata
LIVE
MELIDE
2 gior

Un dente rotto e punti di sutura: era terrorizzata

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»
LIVE
QUINTO
1 gior

Esplosione alla centrale del Ritom: «Due feriti gravi»

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»
LIVE
LUGANO
1 gior
67
167

«Licenziato perché ho avuto il coraggio di chiedere il giusto»

Ancora più grosso. E gara sia
LIVE
MENDRISIO
2 gior
19
57

Ancora più grosso. E gara sia

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti
LIVE
QUINTO
1 gior
22
72

Dopo l'esplosione, sale la preoccupazione per i due feriti

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!
LIVE
CANTONE
16 ore
7
29

Morris vince a mani basse. Sono quasi 3 chili!

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»
LIVE
SVIZZERA/ITALIA
2 gior
68

La vacanza finisce malissimo per una coppia svizzera in Sardegna: «Mi ha accoltellato alla gamba»

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita
LIVE
CADENAZZO
19 ore

Cade a terra con il monopattino elettrico: 30enne in pericolo di vita

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa
LIVE
URI
19 ore
3
11

Il ghiacciaio restituisce i rottami di un aereo precipitato oltre 60 anni fa

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui
LIVE
CANTONE
3 gior
26
42

Voleva un nuovo numero “particolare” e si ritrova con quello di un centro Feng Shui

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»
LIVE
CANTONE
20 ore

Tragedia al Ritom: «Cordoglio, ma anche rabbia»

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali
LIVE
CANTONE
2 gior
8
80

Il caldo anomalo lascia spazio ai temporali

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio
LIVE
LOCARNO
2 gior
22
91

Con Winterland il lungolago di Ascona si trasforma in una maxipista di ghiaccio

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»
LIVE
LUGANO
1 gior
17

«Nella vita reale sono un tipo pacato e tranquillo. La vodka? A volte è solo acqua»

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla
LIVE
FRANCIA
2 gior
6
94

Gatta smarrita in autostrada: rinunciano alle ferie per ritrovarla

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos
LIVE
CARABIETTA
20 ore
51
84

Per 40 minuti il semaforo resta rosso, a Carabietta scatta il piccolo grande caos

Pestoni: un triste capolinea?
LIVE
HCAP
1 gior
19
51

Pestoni: un triste capolinea?

«Mastini e sentinelle per salvarci»
LIVE
CANTONE
7 ore
35
68

«Mastini e sentinelle per salvarci»

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina
LIVE
BIASCA
2 gior

All'improvviso uno strano odore: preoccupazione in piscina

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»
LIVE
ZURIGO
1 gior
6
67

Alberi abbattuti e campi cancellati per costruire la nuova galleria: «Ho pianto»

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista
LIVE
CADENAZZO
1 gior
20

Si scontra con un'auto e viene sbalzato a terra: grave un motociclista

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici
LIVE
CANTONE
2 gior
41
195

«Casco, targa e assicurazione» la stretta della Lega sui monopattini elettrici

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito
LIVE
CANTONE
1 gior
53
46

Una telefonata dal Governo può fare la differenza? Il caso Zali riaccende il dibattito

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni
LIVE
ZURIGO
1 gior

Madre e patrigno condannati per abusi mai avvenuti, la "vittima" confessa dopo 5 anni

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?
LIVE
SVIZZERA
1 gior
16
64

Frontalieri, la Svizzera batte tutti in Europa. Rubano davvero il lavoro ai residenti?

Vita in Ticino e lavoro a Zugo
LIVE
ZUGO
7 ore
1
17

Vita in Ticino e lavoro a Zugo

«Lugano è il Bronx solo sui social»
LIVE
LUGANO
7 ore
21
96

«Lugano è il Bronx solo sui social»

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più
LIVE
SVIZZERA
2 gior
121
228

Casse malati, la stangata (media) stimata al 5% ma in Ticino sarà di sicuro di più

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»
LIVE
LUGANO
1 gior
35
47

Due novità a Cornaredo, «ma il problema non è risolto»

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole
LIVE
CANTONE
3 gior
29
47

"Fabbrica" Bitcoin, gli chiudono il conto e nessuna banca lo vuole

A Capriasca c'è una nuova municipale
LIVE
CAPRIASCA
1 gior

A Capriasca c'è una nuova municipale

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey
LIVE
LUGANO
2 gior
28
47

Novità a Cornaredo: nuovi posteggi e navette per le partite di calcio e hockey

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»
LIVE
LUGANO
2 gior
7
63

Lido San Domenico, la polemica è servita: «Non deve diventare un posto esclusivo»

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio
LIVE
CANTONE
1 gior
2
23

La pazza idea di un'IA “svizzera” che in Ticino sta piacendo parecchio

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo
LIVE
SVIZZERA
3 gior
5
54

Non ci sarà più Roger Federer nelle campagne pubblicitarie di Svizzera Turismo

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni
LIVE
CANTONE
22 ore
12
28

Guasto all'impianto ferroviario: ritardi e soppressioni

Pestoni non gioca? Ora parla Inti
LIVE
HCAP
4 ore
14
26

Pestoni non gioca? Ora parla Inti

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito
LIVE
SVIZZERA
2 gior
14

Passi alpini chiusi per far rombare le auto di lusso: il "Sasso del Diavolo" è servito

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto
LIVE
SVIZZERA
1 gior
25
13

Paraurti, fiancata e cofano: la trappola dei danni all’auto

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto
LIVE
LUGANO
3 gior

Cornaredo, moto resta schiacciata tra due auto

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia
LIVE
STATI UNITI
2 gior
26
147

Bandiera Usa su Canada, Messico, Cuba, Islanda e Groenlandia

Una notte da quasi 12mila fulmini
LIVE
SVIZZERA
1 gior
1
12

Una notte da quasi 12mila fulmini

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»
LIVE
SENZA TRUCCO SENZA ING…ARNO
1 gior
10

«Avrei fatto meglio ad andare al grotto»

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini
LIVE
ZURIGO
1 gior

Compra coltelli, poi chiede all'IA dove trovare bambini

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni
LIVE
BERNA
2 gior
2

Investito mortalmente da un treno: aveva 13 anni

ULTIME NOTIZIE TICINO
Centro sportivo al Maglio, svelata la data dell'inaugurazione ufficiale
LIVE
CANOBBIO
1 sec

Centro sportivo al Maglio, svelata la data dell'inaugurazione ufficiale

Il primo viaggio del treno notturno Milano-Bruxelles (che fa tappa in Ticino)
LIVE
CANTONE
19 min

Il primo viaggio del treno notturno Milano-Bruxelles (che fa tappa in Ticino)

Via libera al progetto di cura dei boschi di protezione a Semione
LIVE
SERRAVALLE
2 ore
2
3

Via libera al progetto di cura dei boschi di protezione a Semione

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»
LIVE
CANTONE
2 ore
26
62

Rally Ticino già nella bufera, l'ATA: «Scelte scellerate del Cantone e Comuni»

Scuola media ticinese: al via il concorso per la nuova guida della SIM
LIVE
CANTONE
2 ore
3

Scuola media ticinese: al via il concorso per la nuova guida della SIM

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario
LIVE
LUGANO
2 ore
10
50

La rabbia dietro ai roghi, condanna ed espulsione per il pompiere volontario

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala
LIVE
BELLINZONA
3 ore
3

C'è Walter Veltroni al posto di Cecilia Sala

Niente porte aperte alla centrale del Tremorgio
LIVE
QUINTO
3 ore
9

Niente porte aperte alla centrale del Tremorgio

Prevenzione del suicidio: il Ticino tra sostegno e speranza
LIVE
CANTONE
4 ore
2

Prevenzione del suicidio: il Ticino tra sostegno e speranza

Sicurezza e centri d’asilo: «Gli interventi sono diminuiti, ma...»
LIVE
CHIASSO
4 ore
12
12

Sicurezza e centri d’asilo: «Gli interventi sono diminuiti, ma...»