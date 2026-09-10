Scoperto un nuovo insediamento romano a Ligornetto

Le scoperte

Lo scavo, che si estende su circa 500 metri quadrati tra via Passeggiata e via Mastri, ha rivelato le tracce di un insediamento che risale agli ultimi decenni prima della nostra era, con resti di strutture in legno. Nel II secolo d.C. l’area fu livellata per la costruzione di un edificio in muratura, di cui sono stati individuati sei ambienti all’interno di un perimetro di circa 8 per almeno 11 metri. Sul lato meridionale è emersa una zona porticata larga circa 3 metri, mentre sul retro sono stati esplorati due ambienti di 16 e 20 metri quadrati. Tra il II e il III secolo d.C. l’edificio subì trasformazioni, tra cui la realizzazione di nuovi muretti divisori e una pedana nel portico. La fine del complesso, nel III secolo, fu segnata da un incendio che provocò il crollo della copertura in laterizi e lasciò abbondanti tracce di carboni.

Un centro agricolo e artigianale

Alle spalle dell’edificio si estendeva un’area destinata ad attività artigianali e agricole, dove sono state rinvenute buche di palo e un piccolo percorso in laterizi di reimpiego. L’assenza di strutture domestiche suggerisce che l’edificio non fosse adibito a residenza. Particolarmente significativo è il ritrovamento di numerose scorie ferrose e scarti di lavorazione del bronzo, che indicano la presenza di attività di lavorazione dei metalli su scala rilevante.