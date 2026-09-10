3T, sei giorni dedicati ai giovani talenti dello sport svizzero

Durante il raduno, i giovani svizzeri potranno allenarsi seguendo un programma di alto livello qualitativo, affiancando all'attività sportiva diversi momenti di formazione. Sono infatti previsti workshop dedicati a temi come l'antidoping, la psicologia dello sport e la pianificazione della carriera. Il programma sarà completato da informazioni mirate sulla promozione dello sport d'élite nell'esercito e sul ruolo della Fondazione Aiuto Sport Svizzero.

Gli organizzatori hanno inoltre ideato iniziative ad hoc, con nuovi elementi decorativi, video creativi e il coinvolgimento di atlete e atleti che hanno partecipato al campo 3T in passato.