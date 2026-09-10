3T, sei giorni dedicati ai giovani talenti dello sport svizzero
Circa 500 giovani atleti si riuniranno e parteciperanno a workshop dedicati a temi come l'antidoping, la psicologia dello sport e la pianificazione della carriera.
TENERO - Da lunedì 21 a sabato 26 settembre, Tutti i Talenti a Tenero (3T) festeggerà la sua 25esima edizione, che riunirà circa 500 giovani atlete e atleti di 28 discipline sportive, con l'obiettivo di promuovere i talenti dello sport svizzero.
Tra coloro che in passato hanno partecipato al 3T da giovani promesse ci sono anche Angelica Moser, Noè Ponti e Catherine Debrunner, che hanno poi ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive discipline. Tre esempi del percorso compiuto da alcuni degli atleti passati dal campo di Tenero.
Durante il raduno, i giovani svizzeri potranno allenarsi seguendo un programma di alto livello qualitativo, affiancando all'attività sportiva diversi momenti di formazione. Sono infatti previsti workshop dedicati a temi come l'antidoping, la psicologia dello sport e la pianificazione della carriera. Il programma sarà completato da informazioni mirate sulla promozione dello sport d'élite nell'esercito e sul ruolo della Fondazione Aiuto Sport Svizzero.
Gli organizzatori hanno inoltre ideato iniziative ad hoc, con nuovi elementi decorativi, video creativi e il coinvolgimento di atlete e atleti che hanno partecipato al campo 3T in passato.
Per i giovani sportivi e i loro allenatori, l'evento, rappresenta un'opportunità di crescita sportiva e personale, ma anche un'occasione per incontrare atleti provenienti da altre discipline e regioni linguistiche.