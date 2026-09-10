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3T, sei giorni dedicati ai giovani talenti dello sport svizzero

Circa 500 giovani atleti si riuniranno e parteciperanno a workshop dedicati a temi come l'antidoping, la psicologia dello sport e la pianificazione della carriera.
3T, sei giorni dedicati ai giovani talenti dello sport svizzero
TiPress
Fonte Ufficio federale dello sport
elaborata da Redazione
3T, sei giorni dedicati ai giovani talenti dello sport svizzero
Circa 500 giovani atleti si riuniranno e parteciperanno a workshop dedicati a temi come l'antidoping, la psicologia dello sport e la pianificazione della carriera.

TENERO - Da lunedì 21 a sabato 26 settembre, Tutti i Talenti a Tenero (3T) festeggerà la sua 25esima edizione, che riunirà circa 500 giovani atlete e atleti di 28 discipline sportive, con l'obiettivo di promuovere i talenti dello sport svizzero.

Tra coloro che in passato hanno partecipato al 3T da giovani promesse ci sono anche Angelica Moser, Noè Ponti e Catherine Debrunner, che hanno poi ottenuto risultati di rilievo nelle rispettive discipline. Tre esempi del percorso compiuto da alcuni degli atleti passati dal campo di Tenero.

Durante il raduno, i giovani svizzeri potranno allenarsi seguendo un programma di alto livello qualitativo, affiancando all'attività sportiva diversi momenti di formazione. Sono infatti previsti workshop dedicati a temi come l'antidoping, la psicologia dello sport e la pianificazione della carriera. Il programma sarà completato da informazioni mirate sulla promozione dello sport d'élite nell'esercito e sul ruolo della Fondazione Aiuto Sport Svizzero.

Gli organizzatori hanno inoltre ideato iniziative ad hoc, con nuovi elementi decorativi, video creativi e il coinvolgimento di atlete e atleti che hanno partecipato al campo 3T in passato.

Per i giovani sportivi e i loro allenatori, l'evento, rappresenta un'opportunità di crescita sportiva e personale, ma anche un'occasione per incontrare atleti provenienti da altre discipline e regioni linguistiche.

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