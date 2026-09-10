Sicurezza e centri d’asilo: «Gli interventi sono diminuiti, ma...»

La riorganizzazione è intervenuta dopo la chiusura temporanea del Centro federale d’asilo di via Motta. La SEM ha infatti annullato i servizi affidati a fornitori esterni: in precedenza erano operative due pattuglie di sicurezza, una a Chiasso e una a Balerna. Con la nuova organizzazione è rimasta in servizio quella di Balerna. La decisione, spiega il Municipio, è legata anche alla forte diminuzione degli arrivi e quindi a una misura di contenimento della spesa.