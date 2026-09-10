Sicurezza e centri d’asilo: «Gli interventi sono diminuiti, ma...»
Tra il 15 e il 28 agosto 2026 la Polizia comunale di Chiasso ha effettuato 28 interventi riguardanti persone alloggiate nei centri federali d’asilo, contro i 62 registrati nello stesso periodo del 2025. L’Esecutivo invita comunque alla prudenza.
CHIASSO - A Chiasso il dispositivo di sicurezza attorno ai centri federali d’asilo è cambiato, ma per il momento il Municipio non ritiene necessario chiedere un rafforzamento delle pattuglie. È quanto emerge dalla risposta dell’Esecutivo a un’interrogazione dei consiglieri comunali Francesco Romano e Marco Ferrazzini.
La riorganizzazione è intervenuta dopo la chiusura temporanea del Centro federale d’asilo di via Motta. La SEM ha infatti annullato i servizi affidati a fornitori esterni: in precedenza erano operative due pattuglie di sicurezza, una a Chiasso e una a Balerna. Con la nuova organizzazione è rimasta in servizio quella di Balerna. La decisione, spiega il Municipio, è legata anche alla forte diminuzione degli arrivi e quindi a una misura di contenimento della spesa.
Ma cosa è successo sul terreno? Tra il 15 giugno e il 28 agosto 2026 la Polizia comunale di Chiasso ha effettuato 28 interventi riguardanti persone alloggiate nei centri federali d’asilo, contro i 62 registrati nello stesso periodo del 2025. Un dato che, secondo il Municipio, indica un netto calo degli interventi rispetto all’anno precedente.
L’Esecutivo invita però alla prudenza: per stabilire se l’attuale dispositivo sia adeguato occorre guardare all’andamento effettivo di interventi e reati, «e non unicamente alle percezioni o alle singole segnalazioni».
Di sera e di notte sono mediamente operative due pattuglie della Polizia comunale sul territorio di Chiasso e dei Comuni convenzionati, alle quali si aggiungono quelle della Cantonale. Il coordinamento attraverso la Centrale comune d’allarme permette, secondo il Municipio, di mantenere un’adeguata copertura anche in presenza di interventi presso i centri.
Il Municipio mantiene comunque aperta la possibilità di chiedere alla SEM un riesame del dispositivo qualora i dati dovessero evidenziare una riduzione significativa della prevenzione. Un eventuale intervento potrebbe inoltre essere promosso congiuntamente con Balerna e Novazzano e, se necessario, con il sostegno del Consiglio di Stato.
Sul fronte dei costi, Chiasso ritiene infine che eventuali maggiori oneri per un rafforzamento strutturale delle forze di sicurezza, se direttamente riconducibili alle riorganizzazioni federali, non debbano ricadere automaticamente sui Comuni.