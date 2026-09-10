Prevenzione del suicidio: il Ticino tra sostegno e speranza

La prevenzione comprende anche il sostegno ai Survivors, cioè familiari, partner, amici e altre persone che hanno perso una persona cara per suicidio. Da gennaio 2025 è attivo a Lugano un Gruppo di auto-mutuo aiuto condotto da psicologhe esperte, che offre uno spazio protetto di incontro e condivisione.

Il Gruppo Survivors si riunisce ogni ultimo lunedì del mese, dalle 18.30 alle 20.00, al Centro diurno di via Dufour a Lugano. Il prossimo incontro è previsto lunedì 28 settembre 2026. La partecipazione è aperta a chiunque abbia perso una persona cara per suicidio: ci si può presentare direttamente oppure annunciarsi scrivendo a dss-osc.assip@hsn.ti.ch.