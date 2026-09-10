Prevenzione del suicidio: il Ticino tra sostegno e speranza
Iniziative locali come ASSIP© e i gruppi Survivors rafforzano la rete di aiuto per prevenire nuove crisi e sostenere chi resta.
BELLINZONA - In occasione della Giornata mondiale per la prevenzione del suicidio del 10 settembre, l’Organizzazione sociopsichiatrica cantonale (OSC) del Dipartimento della sanità e della socialità (DSS) richiama l’attenzione sulla prevenzione e sul sostegno alle persone in situazione di fragilità e ai loro cari.
Dal 2022 in Ticino è attivo ASSIP© - Attempted Suicide Short Intervention Program, rivolto alle persone che hanno compiuto un tentativo di suicidio. Il programma aiuta a comprendere l’esperienza suicidaria, riconoscere fattori di rischio e protezione e individuare strategie per affrontare nuove crisi, con l’obiettivo di ridurre il rischio di ulteriori tentativi. Negli ultimi due anni ha raggiunto diverse decine di persone. La terapia breve ASSIP© non sostituisce una presa in carico a lungo termine, ma integra eventuali trattamenti psichiatrici e/o psicologici-psicoterapici.
La prevenzione comprende anche il sostegno ai Survivors, cioè familiari, partner, amici e altre persone che hanno perso una persona cara per suicidio. Da gennaio 2025 è attivo a Lugano un Gruppo di auto-mutuo aiuto condotto da psicologhe esperte, che offre uno spazio protetto di incontro e condivisione.
Il Gruppo Survivors si riunisce ogni ultimo lunedì del mese, dalle 18.30 alle 20.00, al Centro diurno di via Dufour a Lugano. Il prossimo incontro è previsto lunedì 28 settembre 2026. La partecipazione è aperta a chiunque abbia perso una persona cara per suicidio: ci si può presentare direttamente oppure annunciarsi scrivendo a dss-osc.assip@hsn.ti.ch.
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