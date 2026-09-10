Via libera al progetto di cura dei boschi di protezione a Semione

Particolare attenzione sarà dedicata al tratto lungo la strada cantonale tra Loderio e Ludiano, già colpito negli ultimi anni da diversi episodi di caduta di sassi, spesso causati dal ribaltamento di alberi instabili. A integrazione degli interventi selvicolturali, sono previste opere puntuali di consolidamento e stabilizzazione di pareti rocciose e massi instabili.

Il progetto interesserà complessivamente circa 100 ettari di bosco, con un prelievo stimato di 7'500 metri cubi di legname. I lavori saranno suddivisi in due fasi: tra il 2026 e il 2030 si interverrà prioritariamente nei comparti più urgenti lungo la strada cantonale, mentre dal 2031 al 2035 gli sforzi si concentreranno sui boschi a protezione dell’abitato di Semione. L’investimento complessivo previsto è di 2,25 milioni di franchi.