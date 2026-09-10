Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai
Un 25enne è stato denunciato a Faenza per porto abusivo di armi
Un 25enne è stato denunciato a Faenza per porto abusivo di armi
FAENZA - Un cittadino svizzero di 25 anni, domiciliato nella zona di Faenza in provincia di Ravenna, è stato denunciato in stato di libertà dai Carabinieri della Stazione di Faenza Borgo Urbecco nel pomeriggio del 7 settembre.
L'intervento è scattato dopo una segnalazione alla Centrale Operativa che indicava la presenza di due giovani a bordo di un'auto di grossa cilindrata con targa svizzera, allontanatisi da un bar locale senza pagare il conto.
Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato il veicolo e i due occupanti nei pressi del centro cittadino. Durante le operazioni di identificazione e la successiva perquisizione dell'auto, i Carabinieri hanno trovato un coltello a lama fissa con punta acuminata, lungo 21 centimetri, nascosto nella portiera lato conducente, e un manganello telescopico in metallo di 39 centimetri, celato tra le pieghe del sedile di guida.
Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna. Il giovane alla guida è stato accompagnato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Faenza per le formalità di rito. L'accusa nei confronti del giovane è di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Contestualmente, è stata ritirata la patente di guida rilasciata dalle autorità elvetiche, che sarà trasmessa alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di competenza.
Per quanto riguarda il mancato pagamento della consumazione, sui media romagnoli si legge che la titolare del bar ha dichiarato di non voler sporgere querela.