Non paga il conto del bar e aveva armi nell'auto: svizzero nei guai

Giunti rapidamente sul posto, i militari hanno individuato il veicolo e i due occupanti nei pressi del centro cittadino. Durante le operazioni di identificazione e la successiva perquisizione dell'auto, i Carabinieri hanno trovato un coltello a lama fissa con punta acuminata, lungo 21 centimetri, nascosto nella portiera lato conducente, e un manganello telescopico in metallo di 39 centimetri, celato tra le pieghe del sedile di guida.

Tutto il materiale rinvenuto è stato sequestrato e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ravenna. Il giovane alla guida è stato accompagnato negli uffici della Compagnia Carabinieri di Faenza per le formalità di rito. L'accusa nei confronti del giovane è di porto abusivo di armi od oggetti atti a offendere. Contestualmente, è stata ritirata la patente di guida rilasciata dalle autorità elvetiche, che sarà trasmessa alla Prefettura di Ravenna per i provvedimenti di competenza.