Esplosione alla centrale del Ritom: i due operai stavano lavorando al nuovo impianto

Dopo l’esplosione, la produzione della vecchia centrale è stata interrotta e l’impianto è tuttora fuori servizio. L’attività potrà riprendere una volta concluse le «necessarie verifiche», ha spiegato il portavoce delle FFS.

Danni ancora da quantificare

È ancora troppo presto per stimare l’entità dei danni materiali. Mercoledì diversi media avevano riferito di un crollo di alcune parti all’interno dell’edificio in seguito all’esplosione. Dall’esterno, invece, la vecchia centrale, dove erano in corso i lavori, appariva intatta.