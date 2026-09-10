Cantone... in manutenzione
Dal primo pomeriggio di giovedì è impossibile collegarsi al sito ufficiale dell'Amministrazione cantonale ticinese.
Dal primo pomeriggio di giovedì è impossibile collegarsi al sito ufficiale dell'Amministrazione cantonale ticinese.
BELLINZONA - Deve armarsi di pazienza chi, dal primissimo pomeriggio di oggi (giovedì 10 settembre) e ancora intorno alle ore 17, sta cercando di collegarsi - inutilmente - al sito ufficiale dell'Amministrazione cantonale ticinese.
Impossibile infatti al momento cliccare su www4.ti.ch, il sito è giù. «Stiamo lavorando per migliorare il servizio. Saremo di nuovo attivi a breve», questo il messaggio in attesa del ripristino del servizio.
Una settimana fa il Ticino era stato interessato dalla sottrazione automatizzata di dati pubblici relativi ai detentori di veicoli, un fenomeno già segnalato negli stessi giorni da altri Cantoni.
Il Dipartimento delle istituzioni aveva precisato che non si erano registrate intrusioni nei sistemi informatici cantonali.