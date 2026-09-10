Cantone... in manutenzione

Impossibile infatti al momento cliccare su www4.ti.ch, il sito è giù. «Stiamo lavorando per migliorare il servizio. Saremo di nuovo attivi a breve», questo il messaggio in attesa del ripristino del servizio.



Una settimana fa il Ticino era stato interessato dalla sottrazione automatizzata di dati pubblici relativi ai detentori di veicoli, un fenomeno già segnalato negli stessi giorni da altri Cantoni.

Il Dipartimento delle istituzioni aveva precisato che non si erano registrate intrusioni nei sistemi informatici cantonali.