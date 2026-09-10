«Perché la Città di Lugano risparmia sui giovani in formazione e sugli stagisti?»

Secondo quanto riportato in un’interpellanza inoltrata al Municipio di Lugano dal primo firmatario Edoardo Cappelletti, (La Sinistra) insieme a Jasmine Altin (La Sinistra), Danilo Baratti (Verdi e Indipendenti), Cristiano Canuti (La Sinistra), Luisella Fumasoli Petrini (Avanti con Ticino&Lavoro), Marisa Mengotti (Verdi e Indipendenti), Tamara Merlo (Più Donne), Nina Pusterla (La Sinistra), Elena Rezzonico (La Sinistra) e Carlo Zoppi (La Sinistra), le modifiche avranno ripercussioni soprattutto per gli alunni amministrativi e per gli stagisti professionali. In particolare, per gli aspiranti avvocati l’indennizzo mensile verrebbe ridotto da 2’600 a 2’000 franchi per 12 mensilità, con un taglio superiore al 23%. Il Municipio giustifica la scelta richiamando la prassi cantonale e la Carta del praticante dell’Ordine degli avvocati del Canton Ticino.