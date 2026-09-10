Centro sportivo al Maglio, svelata la data dell'inaugurazione ufficiale
Il nuovo polo, immerso nel verde, sarà un punto di riferimento per lo sport, il tempo libero e l’inclusione della comunità.
CANOBBIO - Il Centro sportivo al Maglio apre ufficialmente le porte. La Città di Lugano e il Comune di Canobbio hanno organizzato per sabato 19 settembre, alle 16, la cerimonia di inaugurazione del nuovo comparto, con appuntamento al campo principale (CAN 1).
All'inaugurazione interverranno il sindaco di Canobbio Sisto Gianinazzi, il sindaco di Lugano Michele Foletti e la presidente del Consiglio di Stato Marina Carobbio Guscetti.
La giornata proseguirà nel segno del calcio: alle 16.30 sul campo è in programma la sfida di Coppa Svizzera U17 tra FC Lugano e Grasshopper Club Zürich.
Il nuovo Centro sportivo al Maglio rientra nel progetto del Polo sportivo degli eventi (PSE). Immerso in un'ampia area verde, il comparto è dedicato allo sport e al tempo libero ed è stato concepito per rispondere alle esigenze delle società sportive e dei settori giovanili del territorio. L'obiettivo è farne anche un punto di riferimento per la pratica sportiva e uno spazio di incontro e svago aperto alla popolazione.