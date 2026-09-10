Centro sportivo al Maglio, svelata la data dell'inaugurazione ufficiale

La giornata proseguirà nel segno del calcio: alle 16.30 sul campo è in programma la sfida di Coppa Svizzera U17 tra FC Lugano e Grasshopper Club Zürich.

Il nuovo Centro sportivo al Maglio rientra nel progetto del Polo sportivo degli eventi (PSE). Immerso in un'ampia area verde, il comparto è dedicato allo sport e al tempo libero ed è stato concepito per rispondere alle esigenze delle società sportive e dei settori giovanili del territorio. L'obiettivo è farne anche un punto di riferimento per la pratica sportiva e uno spazio di incontro e svago aperto alla popolazione.