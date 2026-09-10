Il primo viaggio del treno notturno Milano-Bruxelles (che fa tappa in Ticino)

Il treno della cooperativa European Sleeper è partito ieri pomeriggio dalla stazione Porta Garibaldi di Milano e, dopo aver attraversato quattro Paesi, è arrivato nella stazione di Bruxelles Midi alle 12.12 con circa 30 minuti di ritardo rispetto al previsto.

Le partenze da Milano verso Bruxelles sono in programma tre volte a settimana, di mercoledì, venerdì e domenica, sempre in orario pomeridiano e con arrivo nella tarda mattinata nella capitale europea. Da Bruxelles, il treno notturno diretto partirà poco dopo le 18 tutti i giovedì, sabato e lunedì. Le fermate, partendo dall'Italia, sono Como, Lugano, Bellinzona e Aarau, Colonia e Aquisgrana in Germania e Bruxelles in Belgio. Da metà dicembre verranno aggiunte Eindhoven e Breda nei Paesi Bassi.