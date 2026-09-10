Abusi, social, suicidi: la chiamata a Telefono SOS Infanzia può salvare una vita

Molteplici i campi d'azione

Tra le situazioni segnalate figurano innanzitutto il maltrattamento fisico e quello psicologico. Quest'ultimo, spiega Mantovani, «è il più difficile da individuare». A questi si aggiungono le problematiche legate ai social, con minori che si chiudono nelle proprie camere, arrivano a non uscire nemmeno per mangiare e, in alcuni casi, abbandonano la scuola. L'obiettivo di Telefono SOS Infanzia non è sostituirsi agli specialisti, ma accompagnare chi chiede aiuto verso i servizi competenti. «Noi non possiamo curarli, ma vediamo che le nostre parole non cadono a vuoto».

Tra le segnalazioni del 2025 figurano anche casi relativi ad abusi sessuali, già seguiti dalle autorità competenti. Per la prima volta l'associazione racconta inoltre di essersi confrontata con suicidi di minori già avvenuti. In queste circostanze sono familiari e amici confrontati con una situazione di questo tipo a rivolgersi al servizio in cerca di ascolto e sostegno. Un aspetto sul quale Mantovani insiste è che sul territorio esistono servizi e professionisti a cui rivolgersi e il compito dei volontari è anche quello «di creare un ponte verso di loro».