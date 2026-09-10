Lugano Airport, il primo semestre è positivo

L’andamento del traffico aereo ha confermato la consueta stagionalità: dopo un primo trimestre tradizionalmente debole, si è registrato un marcato aumento dei movimenti a partire da aprile fino a giugno. Il traffico di voli privati o aziendali per scopi professionali, soprattutto con jet di medie e grandi dimensioni, continua a rappresentare la principale fonte di ricavi per l’aeroporto.

Le previsioni

Le prime indicazioni relative al terzo trimestre confermano il trend positivo: nel mese di luglio sono stati registrati quasi 2.500 movimenti complessivi, il dato mensile più elevato dal 2022. Restano tuttavia alcuni elementi di attenzione, in particolare l’evoluzione del prezzo del carburante.