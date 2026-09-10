Lugano Airport, il primo semestre è positivo
I ricavi totali hanno superato i 7 milioni di franchi, risultando sostanzialmente in linea con le previsioni di budget
LUGANO - Lugano Airport ha chiuso il primo semestre 2026 con un avanzo d'esercizio superiore a 200mila franchi, segnando un netto miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2025, quando era stato registrato un disavanzo di quasi 100mila franchi.
I ricavi totali, si legge nel comunicato stampa odierno, hanno superato i 7 milioni di franchi, risultando sostanzialmente in linea con le previsioni di budget, mentre i costi complessivi sono stati leggermente inferiori alle attese, contribuendo così al risultato positivo del semestre.
L’andamento del traffico aereo ha confermato la consueta stagionalità: dopo un primo trimestre tradizionalmente debole, si è registrato un marcato aumento dei movimenti a partire da aprile fino a giugno. Il traffico di voli privati o aziendali per scopi professionali, soprattutto con jet di medie e grandi dimensioni, continua a rappresentare la principale fonte di ricavi per l’aeroporto.
Le previsioni
Le prime indicazioni relative al terzo trimestre confermano il trend positivo: nel mese di luglio sono stati registrati quasi 2.500 movimenti complessivi, il dato mensile più elevato dal 2022. Restano tuttavia alcuni elementi di attenzione, in particolare l’evoluzione del prezzo del carburante.
Il Municipio di Lugano ha accolto con favore i risultati del primo semestre, sottolineando come questi confermino il progressivo consolidamento della gestione di Lugano Airport. L’obiettivo dichiarato resta quello di rafforzare nel tempo la sostenibilità economica dello scalo, valorizzandone al contempo il ruolo strategico a servizio dell’economia e dell’attrattività della regione.